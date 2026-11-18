Enfermeras con más de 30 años de trayectoria en el Hospital General Torre Materno Infantil lograron revertir la medida que buscaba separarlas de sus cargos dentro del nosocomio, garantizando así su permanencia en la institución tras dos semanas de incertidumbre.

El conflicto se originó luego de que se les notificara que serían removidas de sus puestos en el Materno Infantil para ser enviadas a centros de salud , con la intención de sustituirlas por personal de enfermería más joven.

A la par, el pasado 9 de noviembre, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud del Estado emitió un oficio otorgando un plazo de tres días hábiles para que las trabajadoras presentaran soporte académico, título y cédula profesional que acreditaran su perfil respecto al puesto ocupado.

​Ante esta situación, la Sección 88 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) instaló una mesa de trabajo de alto nivel con las autoridades sanitarias, para exponer el contexto histórico y la antigüedad con la que las empleadas obtuvieron su Código de Enfermería dentro del Catálogo Sectorial de Puestos.

Mediante un mandato del ejecutivo estatal se pidió dejar sin efecto el trámite vinculatorio iniciado por el Órgano Interno de Control .