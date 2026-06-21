Enfermero del IMSS es detenido por presunto robo de medicamento; cada caja cuesta 120 mil pesos

Un enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social fue detenido por agentes federales cuando salía de su turno de trabajo con cuatro cajas de medicamentos especializados, que presuntamente sustrajo en forma ilegal de la farmacia.

El enfermero, de nombre Abel Elías "N", fue detenido por agentes federal al salir del Hospital número 1, ubicado en la colonia Miguel Alemán, del municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

Medicamento especializado

Tras darle seguimiento de sus actividades y detectar irregularidades en su desempeño, se le encontró en posesión de cuatro cajas del medicamento denominado Tenecteplasa, mismo que es de uso especializado para casos de infarto .

La detención de Abel Elías fue subida a la plataforma del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, en donde se le describe como una persona de 36 años de edad .

¿Cuál es el precio del medicamento que presuntamente robó el enfermero?

Según los precios del mercado, el medicamento Tenecteplasa es comercializado en las farmacias especializadas entre los 90 y 120 mil pesos por caja , en presentación de un frasco ámpula de 50 mg y jeringa con diluyente.