Engañan a personal y les roban en tienda de la colonia IV Centenario

Un establecimiento comercial de la colonia IV Centenario fue víctima de un robo sin violencia luego de que dos hombres presuntamente utilizaran una distracción para apoderarse de diversa mercancía con valor aproximado de 500 pesos.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió durante la noche del miércoles, cuando uno de los sujetos ingresó al negocio y comenzó a solicitar varios productos, además de pedir la preparación de bebidas , aparentando tener prisa y manteniendo ocupada a la persona encargada.

Momentos después, otro individuo ingresó al establecimiento y posteriormente ambos abandonaron el lugar sin regresar, llevándose los artículos solicitados sin realizar el pago correspondiente.

Tras percatarse de la situación, el personal del comercio reportó los hechos a las autoridades, quienes tomaron conocimiento del caso para las investigaciones correspondientes.