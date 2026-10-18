El concierto de Enjambre se convirtió en el evento más concurrido del Festival Revueltas 2026, al reunir a más de 15 mil personas en la Plaza IV Centenario, lo que superó las expectativas de los organizadores y destacó entre las cerca de 100 actividades que integraron la programación de este encuentro cultural.

La presentación de la banda mexicana, que regresó a la capital duranguense después de más de una década de ausencia, no solo superó en asistencia al espectáculo de Kalimba, encargado de inaugurar el festival, sino que también evidenció el interés de un sector del público por los conciertos de rock, un género que ha tenido menor presencia en buena parte de la oferta musical masiva de Durango.

El resultado destacó en una edición que buscó acercar distintas expresiones artísticas a la población y que encontró en Enjambre una de sus convocatorias más importantes. Desde jóvenes hasta adultos y familias acudieron a la Plaza IV Centenario para disfrutar de una noche de música en vivo que concluyó con saldo blanco.

EL ROCK TAMBIÉN CONVOCA

La respuesta a Enjambre cobra relevancia frente a una petición que durante los últimos años distintos grupos de duranguenses han expresado en redes sociales, ampliar la oferta de conciertos de rock y pop en la entidad.

Las críticas han apuntado principalmente a la programación de la feria, donde el regional mexicano y otros géneros de corte urbano han ocupado buena parte de los espacios musicales de mayor convocatoria . Ante ello, seguidores de otras propuestas han insistido en la necesidad de incorporar artistas y bandas que atiendan gustos distintos.

La presentación de Enjambre permitió observar que existe una audiencia interesada en estas alternativas. Más de 15 mil personas acudieron a escuchar a una agrupación que llevaba más de diez años sin presentarse en la capital , en una respuesta que superó las previsiones iniciales de los organizadores.

EL PRESUPUESTO PARA 100 ACTIVIDADES

El Festival Revueltas 2026 contó con un presupuesto cercano a los nueve millones de pesos para desarrollar su programación. De ese monto, aproximadamente 1.5 millones correspondieron al Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST), recurso solicitado por el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), mientras que el resto fue aportado por el Gobierno estatal.

Con esos recursos, la organización buscó sostener cerca de 100 actividades culturales y artísticas, entre las que destacaron los espectáculos musicales de gran convocatoria.

En ese contexto, Enjambre sobresalió como el concierto que reunió a más público en esta edición.

Su respuesta también puso sobre la mesa la posibilidad de diversificar las propuestas musicales y atender a sectores de la población que desde hace años solicitan una mayor presencia del rock y el pop en los escenarios públicos de Durango.