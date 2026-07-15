¿Entonces... quién acabó usando 'refritos', pues?

"La foto que publicó El Siglo es un refrito, es vieja", dijo Esteban Villegas Villarreal en noviembre pasado al ser cuestionado sobre el desplegado que habían publicado 13 organismos de empresarios y la sociedad civil en La Laguna exigiendo acciones para enfrentar el delito de extorsión que estaban sufriendo.

El mandatario respondió molesto al reportero de esta casa editora porque había evitado el tema durante siete meses, además que había sido malinformado por su equipo (como es costumbre), asegurándole que El Siglo había publicado en su versión impresa la imagen de unas lonas, donde se acusaba a Villegas Villarreal de ser parte del problema, cosa que no fue real.

Pues bien, el lunes pasado, a su deficiente equipo de comunicación se le ocurrió la idea de publicar en las redes sociales del mandatario una fotografía de noviembre pasado con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para intentar comunicar que se habían reunido ese día, en la Ciudad de México. Foto publicada y presumida en aquel entonces, lo cual es peor.

Villegas Villarreal insiste en tener una magnifica relación con García Harfuch, aunque en los hechos ha habido varios mensajes que ponen en duda dichas afirmaciones, pues no le agradeció públicamente su cooperación tras la captura de Edgar "N", alias "El Limones", ni ha venido a Durango a pesar de las invitaciones públicas que le han hecho.

Es complicado creer que el Gobernador de Durango hubiera mentido sobre haber tenido una reunión con el Secretario de Seguridad, sin embargo el hecho de haber usado una fotografía de "refrito" sobre dicho encuentro despertó la indignación y burlas de los mismos ciudadanos que se dieron cuenta del hecho y evidenciaron tremendo desliz.

Ayer, el mandatario intentó justificar que la reunión fue rápida por los compromisos del Secretario, lo que seguramente evitó que se pudiera dar esa fotografía que le urgía al Gobernador para tratar de calmar las especulaciones que han venido creciendo desde hace varias semanas, tras los señalamientos de formar parte de un bloque de políticos que están siendo investigados por el Gobierno de Estado Unidos y que por ello ha evitado viajar a aquel país.

Lo único cierto es que una vez más sus colaboradores demostraron ser ineficientes y en lugar de "calmar las aguas", le crearon más olas en las benditas redes sociales. Ah, y para acabarla -unos días antes- la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, sí fue recibida en privado por el mismísimo García Harfuch.

Ocupado, ocupado, pero con ella sí se dio el tiempo de capturar la imagen que todo político busca, pero que ya quedó claro que no a todos se la facilitan. Entonces, la pregunta de nuevo es: ¿Quién acabó usando fotos de "refrito"?

CON RAZÓN ESAS CIFRAS

Llamó poderosamente la atención de los lectores de El Siglo una nota en donde se informaba la localización de un cuerpo sin vida en un canal de riego, en el municipio de Tlahualilo, donde el reporte oficial fue posible fallecimiento por sumersión.

Sin embargo, la pareja del hoy occiso, informó que durante la madrugada había arribado a su domicilio una camioneta, de la cual descendieron dos personas con el rostro cubierto y se lo llevaron a la fuerza . La mujer reconoció el vehículo y proporcionó esa información a las autoridades.

Al final, a pesar de haber sido víctima de un "levantón", en las estadísticas oficiales el deceso aparecerá como una víctima de ahogamiento, lo que los lectores evidenciaron diciendo que con razón en Durango se mantienen índices bajos o inexistentes.

Lo mismo ocurre con el tema de los suicidios, en donde a lo largo de los años las estadísticas oficiales no coinciden con los registros de los medios de comunicación, una situación que se presta a especulaciones sobre la clasificación de delitos violentos.

Mientras esto sucede, los robos violentos en la capital siguen al alza, donde comercios y viviendas siguen siendo el blanco de los amantes de lo ajeno, pero también con la modalidad de robo a transeúntes por parte de sujetos a bordo de motocicletas. Y eso que Durango es de los más seguros.