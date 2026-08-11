Entra en vigor norma que obliga a certificar acero para construcción; ¿cuál es el motivo?

A partir de este 12 de agosto entró en vigor la primera etapa de la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SE-2025, con la que fabricantes, importadores y comercializadores de diversos productos de acero para la construcción deberán acreditar que cumplen con las especificaciones técnicas antes de comercializarlos en el país.

La nueva disposición aplica inicialmente a seis categorías de productos utilizados para el refuerzo de concreto, entre ellos distintos tipos de varilla corrugada, malla electrosoldada, armaduras electrosoldadas de sección triangular y armaduras para castillos y dalas.

El resto de los productos contemplados en la norma se incorporará a partir del 13 de agosto del próximo año.

Con la entrada en vigor de esta primera fase, los productos sujetos a la regulación deberán demostrar su cumplimiento mediante el procedimiento de evaluación de la conformidad establecido en la propia norma, bajo los mismos criterios tanto para la producción nacional como para los materiales importados.

El objetivo es garantizar que el acero utilizado en viviendas, escuelas, hospitales, edificios e infraestructura pública y privada cumpla con los estándares técnicos establecidos, fortaleciendo la calidad de los materiales empleados en la construcción.

La aplicación de la norma también implica un nuevo esquema de verificación para las autoridades competentes, que podrán revisar que los productos regulados cuenten con la acreditación correspondiente antes de su comercialización.

Para constructoras, desarrolladores, distribuidores y compradores institucionales, la nueva regulación obliga a reforzar los procesos de adquisición y control de calidad.

Para quienes construyen o amplían su vivienda representa una mayor certeza de que el acero utilizado cumple con las especificaciones técnicas requeridas.

La NOM-251-SE-2025 forma parte del nuevo esquema nacional para la evaluación de la conformidad de productos de acero destinados a la construcción.

Se busca establecer condiciones uniformes para todos los participantes del mercado, además de contribuir a la seguridad de las edificaciones mediante el uso de materiales certificados.