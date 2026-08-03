Entrada de remesas hacia Durango mantiene tendencia a la baja en 2026

De acuerdo con la última actualización del Banco de México (Banxico), Durango recibió 613.6 millones de dólares en remesas familiares durante el primer semestre de 2026, lo que representó una disminución de 4.35 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2025, cuando ingresaron 617.96 millones.

Con este resultado, la entidad mantuvo una tendencia descendente por segundo año consecutivo, luego de haber alcanzado su nivel más alto en 2023.

Las cifras mostraron que entre enero y marzo de 2026 ingresaron 284.05 millones de dólares, mientras que entre abril y junio se captaron 329.55 millones, para un acumulado de 613.60 millones. En comparación con el primer semestre de 2025, la reducción fue cercana al 0.7 por ciento, aunque el monto permanece por encima de los registrados entre 2020 y 2022.

El comportamiento semestral evidenció que, tras el crecimiento observado entre 2020 y 2023, las remesas comenzaron a moderarse. En el primer semestre de 2020 Durango captó 469.73 millones de dólares; en 2021 la cifra aumentó a 589.73 millones; en 2022 ascendió a 627.66 millones y en 2023 alcanzó su máximo histórico para un primer semestre con 658.60 millones de dólares.

Pero posteriormente inició un ajuste con 648.32 millones de dólares en 2024, 617.96 millones en 2025 y los 613.60 millones registrados durante 2026.

A nivel nacional, el flujo de remesas también mostró crecimiento, aunque Durango redujo ligeramente su participación dentro del total del país. México recibió 16 mil 060.81 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, por lo que las remesas dirigidas a Durango representaron 3.82 por ciento del monto nacional.

Un año antes, esa proporción fue de cuatro por ciento, al registrar 617.96 millones de un total nacional de 15 mil 462.05 millones.