Entran a consultorio dental del Centro de Durango y se llevan cerca de 4 mil pesos

Un consultorio dental ubicado en la Zona Centro de la ciudad de Durango fue blanco de los ladrones, quienes aprovecharon la madrugada del viernes 14 de agosto para ingresar y apoderarse de dinero en efectivo.

Fue aproximadamente a las 13:00 horas cuando una mujer reportó el robo ocurrido en Go Clínica Dental, establecimiento localizado sobre el bulevar Dolores del Río.

Según los primeros datos recopilados, durante la madrugada una o más personas llegaron hasta el establecimiento y dañaron una de las ventanas, por donde presuntamente consiguieron ingresar al inmueble.

Una vez en el interior, los responsables revisaron el lugar y encontraron dinero en efectivo, llevándose una cantidad estimada entre los tres mil y cuatro mil pesos, para posteriormente retirarse sin ser detectados

Al percatarse de los daños y del faltante, la afectada decidió solicitar la presencia de las autoridades para reportar lo sucedido y recibir orientación sobre el procedimiento para interponer la denuncia correspondiente.

El caso fue turnado a la autoridad investigadora, que buscará establecer la identidad de quien o quienes participaron en el robo, además de verificar la posible existencia de cámaras de vigilancia en el establecimiento o negocios cercanos que permitan obtener información sobre los responsables.