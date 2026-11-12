Entran a robar a negocio en el Centro de Durango; comerciante alerta a ciudadanos

Un emprendedor de Durango sorprendió a un ladrón dentro de su negocio, ubicado en el Centro de la ciudad. El sujeto alcanzó a llevarse el dinero de la caja registradora, pero, al ser descubierto, huyó del lugar en una motocicleta. Ante esta situación, el propietario alerta a otros comerciantes para que estén atentos, inviertan en seguridad y se cuiden entre todos.

Entre coraje e impotencia, el propietario del negocio El Andén Lunar, ubicado en las calles Alberto Terrones y Pino Suárez, narró en un video publicado en sus redes sociales la situación que vivió durante la mañana de este 12 de noviembre, cuando sufrió un robo en su establecimiento.

“En esta época los robos están a la orden del día, la persona entró, forzó un poquito la entrada, alcancé a verlo”, expresó el propietario.

Además de presentar la denuncia formal ante las dependencias correspondientes, publicó el video para alertar a otros emprendedores y pedirles que estén más pendientes de sus negocios, sobre todo ante la próxima temporada navideña.

En su publicación comentó: “Solo este video es para todas las personas que tienen un local o un negocio, para que inviertan en la seguridad del negocio, porque no se vale”.

De acuerdo con su testimonio, el ladrón ingresó al establecimiento y provocó un ruido que lo alertó, ya que su vivienda se encuentra conectada al local. A pesar de que eran las seis de la mañana, el propietario ya estaba despierto, por lo que alcanzó a ver al ladrón e incluso le lanzó un escobazo.

Aunque la cantidad que se llevó no fue mayor a mil pesos, la impotencia que provoca un robo es la misma, pues se afecta el patrimonio que se construye con mucho esfuerzo y, además, se invade la privacidad.

A pesar del coraje, considera que el daño fue “lo menor de lo peor, porque hay personas que no tienen la misma suerte”, ya que en otros casos los delincuentes logran llevarse casi toda la mercancía e incluso dañar el inmueble.

El emprendedor pide a los propietarios de negocios que inviertan en cámaras de vigilancia y estén más pendientes de lo que ocurre alrededor se su negocio, para que, entre la sociedad y el comercio, puedan cuidarse mutuamente y alerten a las autoridades.