Entran a robar, por tercera ocasión, en farmacia de avenida 20 de Noviembre | VIDEO

Un robo más se registró en la Zona Centro de la ciudad de Durango el pasado fin de semana, cuando un hombre ingresó a una farmacia y se activaron las alarmas del sistema de seguridad, informó el empresario del ramo, Adolfo Favela Cordero.

Expuso que, ya que es la tercera ocasión que se registra un robo en la farmacia ubicada en plena avenida 20 de Noviembre, aunque reconoció que en esta ocasión las corporaciones actuaron rápido y detuvieron al responsable.

“Lamentablemente nosotros el día domingo en la noche fuimos víctimas, no pasó a mayores el robo porque tenemos algunos protocolos de seguridad, pero sí fueron los daños materiales, que realmente estando esta sucursal en 20 de Noviembre y por el tipo de fachada, no se justifica, pero si está un poco más endeble”, narró.

Expuso que el responsable se llevó un cajón de la caja, aunque por protocolo no se deja dinero, pero se está dando seguimiento al proceso judicial para la reparación del daño. “Para nosotros es la tercera vez que nos pasa este tipo de situaciones”, mencionó.

Y es que, reparar los daños costará aproximadamente 14 mil pesos, además del tiempo que se pierde y las implicaciones.

Agregó que el negocio cuenta con alarma, lo que permitió actuar más rápido, ya que los comerciantes del Centro han tenido que reforzar las medidas preventivas.

“No somos los únicos, en días anteriores también algunos otros comercios. Nosotros sí hemos sentido, estando en el primer cuadro, que hay mucha presencia, pero también sabemos que la gente está monitoreando y aprovechando cualquier descuido”, manifestó.