Entran por la azotea y saquean vivienda del Barrio del Calvario

Una familia del Barrio del Calvario, en la ciudad de Durango, fue víctima de los ladrones, quienes aprovecharon una ventana de la azotea para ingresar a una vivienda y apoderarse de joyas y equipo electrónico.

El robo fue reportado durante los primeros minutos de este miércoles 12 de agosto, cuando Gloria, la propietaria, solicitó apoyo y señaló que habían ingresado a su domicilio, ubicado en la calle Calvario, cerca del cruce con De la Cruz.

De acuerdo con lo relatado por la afectada, los hechos habrían ocurrido aproximadamente a las 16:00 horas del martes, cuando una o más personas subieron hasta la azotea de la casa y dañaron una malla para poder entrar por una ventana.

Una vez dentro, los responsables recorrieron el inmueble en busca de objetos de valor y lograron apoderarse de diversas joyas, además de una computadora y unos audífonos.

Parte del alhajero donde la familia guardaba las joyas fue localizado en la azotea completamente destrozado, por lo que se presume que los ladrones lo llevaron hasta ese punto para revisar su contenido y posteriormente abandonarlo.

Un dato que llamó la atención es que, al momento en que presuntamente ocurrió el robo, una hija de la reportante se encontraba dentro de la vivienda; sin embargo, manifestó que no escuchó ruidos ni se percató de la presencia de personas extrañas.

Tras descubrir el faltante, la propietaria realizó el reporte correspondiente. El caso será investigado para tratar de establecer la identidad de quienes ingresaron a la vivienda y recuperar los objetos sustraídos.