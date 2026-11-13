Entre deudas y esperanza: Pequeños comerciantes de Durango armaron sus puestos por el Buen Fin

Desde temprano, pequeños comerciantes locales empezaron a armar sus puestos para sacar sus mercancías a la vía pública con la esperanza de tener más ventas, durante el Buen Fin.

Y es que, ha sido un año adverso marcado por el bajo circulante económico y el cierre de establecimientos , por lo que esta fecha representa una oportunidad para poder recuperarse.

Como cada año, integrantes de la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope) en Durango apostaron todo por el fin de semana de ofertas más esperado del año y cerraron un tramo de la calle Patoni. La mayoría se endeudó para poder tener bien surtido su local y poder competir con las grandes empresas, que captan la mayor parte de las ganancias.

Daniela Hidalgo, comerciante local, hizo un llamado a la ciudadanía a privilegiar el consumo en los pequeños negocios , “queremos que el dinero siga girando aquí mismo en Durango y sea principalmente para nuestro estado. La mayoría solicitamos créditos y nos quedamos endeudados todo el año con la esperanza de sacar algo y poder trabajar todo diciembre”, compartió.