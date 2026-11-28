Un año más, personal de la Dirección Municipal de Protección Civil realizó su tradicional peregrinación hacia el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, actividad que culminó con una misa de acción de gracias.

Elementos del cuerpo de Bomberos y trabajadores de las diferentes áreas de la dependencia, acompañados de sus familiares y amigos, participaron en el recorrido, al que también se sumaron vehículos de emergencia y la tradicional danza.

Con fe y gratitud, los bomberos agradecieron por cada servicio y emergencia que atienden, así como por la protección que les permite regresar sanos y salvos a casa después de cumplir con su labor.

Los elementos reconocieron la importancia de encomendarse a la Virgen de Guadalupe y agradecer por la oportunidad de continuar con su vocación de servicio, protegiendo y cuidando a los demás.

Previamente el personal extendió una invitación a la ciudadanía para acompañarlos en esta actividad que organizan año con año en honor a la Virgen de Guadalupe.

La peregrinación partió a las 18:00 horas de la avenida Factor, en el cruce con el bulevar Luis Donaldo Colosio, con destino al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se celebró la misa de acción de gracias a partir de las 19:00 horas.