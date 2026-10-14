Entre extraterrestres y críticas: diputado de Morena convierte su informe en un espectáculo con IA | VIDEO

Un informe legislativo debería permitir a los ciudadanos evaluar a su representante. En Puebla, Roberto Zataráin Leal decidió agregar una escala previa: viajar a un parlamento extraterrestre. La apuesta consiguió atención, aunque también abrió una pregunta bastante terrenal: ¿qué tanto contribuye el espectáculo a explicar el trabajo de un diputado?

El legislador local de Morena difundió este 13 de octubre su segundo informe de actividades mediante un video elaborado con inteligencia artificial, en el que presenta sus resultados ante el ficticio “Honorable Parlamento Galáctico”.

La producción, de siete minutos y medio, incorpora una nave espacial, personajes alienígenas, escenarios futuristas y una transformación de vestuario: el diputado aparece con una capa azul y lentes amarillos para dirigirse a su peculiar audiencia.

Entre esos recursos visuales, Zataráin presume una asistencia del 100 por ciento a las sesiones legislativas, cinco iniciativas aprobadas y siete obras comunitarias. También anuncia una próxima gira de Bienestar Digital.

La defensa: captar la atención

El formato provocó críticas y comentarios humorísticos en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que un ejercicio de rendición de cuentas fuera presentado como una producción de ciencia ficción.

Frente a los señalamientos, el diputado defendió el uso de herramientas digitales como una forma de atraer la atención ciudadana hacia su mensaje.

Su agenda incluye asuntos como la salud mental, la movilidad sostenible y la protección de niños y adolescentes en entornos digitales. Son temas con consecuencias concretas para la población, aunque en esta presentación comparten escenario con seres de otro planeta.

La discusión está precisamente en esa elección: conseguir que un video sea comentado no demuestra, por sí solo, que sus resultados hayan quedado mejor explicados.

Usuarios cuestionan el espectáculo; diputado responde con burlas

En las respuestas a su publicación en X, varios usuarios cuestionaron la seriedad del formato y pidieron al legislador dar mayor respeto a su cargo y a sus representados.

“Qué pena tener estos diputados. Piensan que su trabajo es un juego. Pena ajena. Vive en otro mundo”, escribió José Jaime Velázquez Velázquez.

Por su parte, Marimar Fernández señaló: “Un diputado debe ser serio por quienes dice darles voz”, al expresar su inconformidad con la presentación del informe ante extraterrestres.

Otros comentarios se centraron en los resultados expuestos. El usuario DiegoHdezMX cuestionó si la asistencia a sesiones, las cinco iniciativas y las siete obras eran suficientes frente a la complejidad de los problemas de Puebla.

Zataráin respondió a ese comentario con la frase “Otro fan que me ama”, acompañada de emojis. Ante otra crítica de una usuaria, que incluyó insultos hacia el legislador, contestó: “Te amo fan”.

En esas respuestas, el diputado optó por la ironía sin abordar los cuestionamientos sobre su desempeño y la pertinencia del formato elegido para rendir cuentas.

Del impacto visual a las cuentas claras

Como lectura crítica del caso, el punto central es si la puesta en escena facilita evaluar el desempeño del representante o termina convirtiéndolo en un personaje cuyo vestuario y efectos especiales dominan la conversación.

Las cifras que presenta también merecen contexto: cuáles fueron las iniciativas aprobadas, qué cambios introdujeron, cómo se ejecutaron las obras comunitarias y a quiénes beneficiaron. La asistencia a sesiones aporta información sobre su actividad, pero por sí sola ofrece una imagen limitada de su desempeño.

A esas preguntas se suma el costo de la producción. De acuerdo con información difundida por EFE, los diputados locales de Puebla disponen de una partida de alrededor de 206 mil pesos para presentar sus informes. Ese monto no equivale al precio del video, cuyo costo no se ha precisado.

Zataráin ya había utilizado inteligencia artificial en su primer informe, presentado en noviembre de 2025 con una temática denominada “Universo de la Salud Mental”.

Esta vez, los extraterrestres lograron atraer miradas. La evaluación de su trabajo, sin embargo, sigue correspondiendo a los ciudadanos de Puebla.