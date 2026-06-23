Entre túneles e historia: casona del Centro de Durango conserva estructura del siglo XVIII

Hay fincas en la Zona Centro de la ciudad de Durango que aún guardan historias por descubrir. Es el caso de un inmueble ubicado en la calle Pino Suárez, que fue adquirido por emprendedores duranguenses para poner un hotel y donde, en el proceso de construcción, se encontraron túneles.

En la actualidad el inmueble opera como hotel boutique y restaurante. Gracias a los trabajos de restauración que se realizaron es posible ver los túneles que se descubrieron en el lugar.

El gerente explicó que hace dos años se abrió al público este lugar donde se hicieron varios hallazgos. “Los techos estaban colapsados prácticamente. Se tuvo que cambiar todo el drenaje ya que era de barro y estaba lleno de raíces (...) Se conserva el 80 por ciento de la estructura, las paredes son originales, de adobe”, compartió. Por lo que se tuvieron que adquirir los permisos respectivos.

Refirió que la escritura más antigua que se encontró data de 1780, pero probablemente la casa tiene más tiempo, ya que el templo de San Juan de Dios que está enfrente es, junto con el de Analco, de los más antiguos de Durango.

“Creemos que todo era parte del hospital de limosna o de pobres y era yo creo que parte del convento, después ya pasó a ser oficina de minería de Cleveland y, posteriormente, en la parte frontal, se pagaba la raya de los trabajadores de la mina”, platicó.

Por lo que La casona de los pavorreales está llena de historia y ha llamado la atención tanto de los visitantes como de los propios duranguenses.