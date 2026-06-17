Entregan Aula Móvil en Durango para atender rezago educativo en municipios

El Instituto Duranguense de Educación para Adultos (IDEA) recibió una Aula Móvil que permitirá acercar servicios de alfabetización, primaria y secundaria a personas jóvenes y adultas que se encuentran en situación de rezago educativo en diferentes municipios del estado.

La unidad fue entregada por la Fundación Traxión como parte del programa "Ruta por la Educación", estrategia que busca facilitar el acceso a la educación básica a personas que, por diversas circunstancias, no pudieron concluir sus estudios.

Alejandra Méndez, directora de Fundación Traxión destacó que la llegada de esta unidad a Durango representa una oportunidad para ampliar la cobertura educativa y acercar alternativas de formación a quienes más lo necesitan.

Explicó que el Aula Móvil corresponde a la ruta número 23 del programa "Ruta por la Educación", mediante el cual se han entregado más de 18 mil certificados de estudios en distintas entidades del país.

LLEVARÁN EDUCACIÓN A COMUNIDADES

Guillermo Arce Valencia agradeció el apoyo de Fundación Traxión y aseguró que la unidad será aprovechada para llevar los servicios educativos del Instituto a las comunidades con mayores necesidades.

Ya existe –dijo- una planeación para que el Aula Móvil recorra diversos municipios del estado, acercando asesorías, trámites, procesos de incorporación y seguimiento educativo a la población.

La unidad cuenta con equipamiento tecnológico y conectividad, lo que permitirá brindar atención educativa en mejores condiciones y operar como una oficina itinerante para facilitar los servicios del IDEA.