Entregan boletos a jóvenes para la inauguración del Mundial 2026, ¿quiénes son las ganadoras?

El Gobierno de México dio a conocer este viernes a las finalistas del concurso para ganar boletos al partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, así como a la joven que representará al país en este evento internacional.

Las cuatro finalistas son Y olett Cervantes Cuaquehua, originaria de Quilpa, Veracruz; Brianna Ameli Medina Cortés, de Iztapalapa; Daira Jarzi Díaz García, de San Pedro Mixtepec, Oaxaca; y Carle Itzel Peña Vilchis, de Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se informó que el Comité Seleccionador del Boleto ya definió a las ganadoras.

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, explicó que el concurso se realizó en escuelas, parques y espacios públicos de todo el país, donde jóvenes de entre 16 y 25 años participaron mostrando habilidades para dominar el balón y compartiendo mensajes sobre por qué querían formar parte de esta experiencia.

"Ellas no solamente van a ver el partido, sino van en representación de nuestro país, de nuestra presidenta", destacó el exclavadista olímpico.

Pacheco Marrufo señaló que más de mil videos llegaron a la fase final, luego de cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria. Las participantes fueron evaluadas por un jurado integrado por la futbolista profesional Charlene Corral, la árbitra internacional Kattizzel García y la periodista deportiva Gabriela Fernández de Lara.