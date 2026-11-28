Un total de 30 personas en situación de calle recibieron alimentos y cobijas durante un operativo nocturno realizado por personal del albergue de la ciudad, Protección Civil y la Policía Municipal de Durango.

Las actividades comenzaron alrededor de las 21:45 horas de este viernes 27 de noviembre, en las instalaciones del albergue municipal, ubicado sobre el bulevar Dolores del Río, a la altura de la calle Gabino Barreda, en la colonia Silvestre Dorador.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública brindaron acompañamiento al personal encargado de los albergues, así como a integrantes de Protección Civil Municipal.

Durante el recorrido, las corporaciones visitaron distintos puntos de la Zona Centro, entre ellos la avenida 20 de Noviembre y las calles Zaragoza y 5 de Febrero.

Las acciones también se extendieron al corredor Constitución, las calles Regato y Blas Corral, así como al jardín de San Antonio, donde localizaron a personas en situación de calle.