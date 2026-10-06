Entregan vivienda en Lerdo durante la transmisión de la 'Mañanera del Pueblo'

Durante la transmisión en vivo de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se hizo un enlace desde el municipio de Lerdo, Durango, para formalizar la entrega de viviendas e informar sobre el avance de las metas establecidas para la región.

En el enlace, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, encabezó el acto simbólico de entrega de las llaves de sus nuevo hogar a familias beneficiarias, entre ellas la señora Olga, quien estuvo en la transmisión junto a uno de sus cuatro hijos, quienes durante años vivieron de renta.

El titular del Infonavit informó que en Lerdo, dentro del fraccionamiento Infonavit Palmares, fueron construidas 303 viviendas que serán entregadas a las familias beneficiarias.