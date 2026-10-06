Entregan vivienda en Lerdo durante la transmisión de la 'Mañanera del Pueblo'
Durante la transmisión en vivo de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se hizo un enlace desde el municipio de Lerdo, Durango, para formalizar la entrega de viviendas e informar sobre el avance de las metas establecidas para la región.
En el enlace, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, encabezó el acto simbólico de entrega de las llaves de sus nuevo hogar a familias beneficiarias, entre ellas la señora Olga, quien estuvo en la transmisión junto a uno de sus cuatro hijos, quienes durante años vivieron de renta.
El titular del Infonavit informó que en Lerdo, dentro del fraccionamiento Infonavit Palmares, fueron construidas 303 viviendas que serán entregadas a las familias beneficiarias.
Por su parte, el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, habló sobre el impacto económico del programa de vivienda en la entidad al referir que se tiene proyectada la edificación de 25 mil casas como mínimo, con una inversión aproximada de 15 mil millones de pesos y la generación estimada de 100 mil empleos, tomando como base la participación de cuatro trabajadores por vivienda.