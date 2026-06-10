Entregan Viviendas para el Bienestar en Durango; se requieren al menos 100 mil en el estado, señalan

En Durango faltan al menos 105 mil viviendas para cubrir la demanda habitacional, la cual, al igual que en todo el país, es elevada, de acuerdo con la información del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El director general, Octavio Romero Oropeza, durante su visita a Durango para la entrega de casas del programa Vivienda para el Bienestar en el fraccionamiento Acereros , expresó que en la entidad, al igual que en el resto del país, existe una carencia de vivienda muy alta.

Para Durango dijo que “faltan 105 mil viviendas. Prácticamente no se construía vivienda de interés social. A quienes ganaban entre uno y dos salarios mínimos, lo que les prestaban no les alcanzaba”.

La meta del programa para el estado es de 25 mil viviendas , de las cuales 14 mil ya se encuentran en proceso. Sin embargo, se espera que en los próximos meses se firmen convenios con distintos constructores para sumar 26 mil viviendas y cumplir la meta sexenal.

Aseguró que estas viviendas tienen un valor equivalente a la mitad del precio que registran en el mercado comercial .

En el caso del desarrollo Acereros, se construyen 450 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar. Todas ya están vendidas y existe una lista de espera de aproximadamente 300 personas. De ellas, alrededor de 65 ya están terminadas y listas para su entrega.

NO REVISAN BURÓ DE CRÉDITO

Entre los cambios más importantes que se realizaron para hacer más accesibles los créditos del Infonavit, se encuentra la eliminación de la revisión del historial en el buró de crédito y del requisito de reunir al menos mil 80 puntos, una meta que pocas personas lograban alcanzar.

“Uno de esos requisitos que quitamos, y era de los peores, era el buró de crédito”.

El funcionario explicó que muchos derechohabientes perdían la oportunidad de acceder a su crédito por no haber podido pagar una mensualidad de su motocicleta o una factura de telefonía celular.