Entró a hacer compras y al salir encontró su camioneta saqueada; ocurrió en Durango

Un hombre fue víctima de robo mientras realizaba algunas compras en un supermercado de la ciudad de Durango, pues al regresar a su camioneta descubrió que alguien había abierto la unidad y sustraído varias de sus pertenencias.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 22:00 horas del martes 1 de septiembre, sobre el bulevar Domingo Arrieta, cerca del cruce con la calle Comandante Francisco Montes de Oca, en la colonia El Refugio.

Según la información proporcionada a las autoridades, el afectado había dejado estacionada una camioneta de la marca Ford, línea Ranger, modelo 1999, color rojo, de cabina y media, mientras ingresaba al establecimiento para realizar algunas compras.

Al terminar y regresar al vehículo, se percató de que personas desconocidas habían logrado abrir la camioneta, por lo que comenzó a revisar el interior para determinar qué objetos le hacían falta.

El propietario descubrió que los ladrones se habían llevado el estéreo de la Ranger, además de una mochila en la que guardaba diversos artículos personales.

Dentro de dicha mochila también llevaba aproximadamente mil 500 pesos en efectivo, por lo que el monto total de lo robado aumentará una vez que se determine el valor del equipo y del resto de las pertenencias.

Tras descubrir el saqueo, el afectado solicitó la presencia de las autoridades y se generó el reporte correspondiente por robo de accesorios y objetos del interior del vehículo, mientras se busca establecer la identidad de quien o quienes cometieron el atraco.