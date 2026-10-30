Envenenan a 25 perros en Chiapas, ¿qué se sabe al respecto?

Vecinos de la colonia Las Margaritas, del municipio de Pijijiapan, denunciaron un presunto envenenamiento masivo de más de una veintena de perros el pasado miércoles, por lo que exigieron a las autoridades correspondientes que se investiguen los hechos.

De acuerdo con la denuncia de vecinos de ese centro poblacional, ubicado a 147 kilómetros de esta ciudad, se sospecha que alguna persona colocó comida envenenada y la distribuyó en diversos puntos de la población con la intención de provocar daño a esos animales.

Como ninguna autoridad, tanto municipal ni del estado, se presentaron para iniciar indagatorias sobre lo sucedido, este viernes los habitantes de Las Margaritas se organizaron para recoger los cuerpos de los lomitos que, según ellos, se contabilizaron en más de 25; para enterrarlos debido al mal olor que ya emanaba y por cuestiones de salubridad.

Sin embargo, lamentaron que con ello se dificultarán las investigaciones forenses, ya que los pobladores exigen a las autoridades que se aclare si fue un envenenamiento masivo provocado, se identifique a quién o quiénes lo hicieron y se apliquen las sanciones conforme marca la ley.

Abundaron que entre las víctimas hay perritos con dueños y los llamados comunitarios , que son aquellos que son alimentados y cuidados por los mismos vecinos.

Los pobladores externaron su preocupación, ya que se pone en riesgo no solo a los animalitos domésticos, sino también a personas en situación de calle y niños que de forma accidental pueden sufrir intoxicación con esos alimentos envenenados.

LEGISLACIÓN PENALIZA

En Chiapas, desde el mes de junio del año 2023 está vigente una legislación estatal que penaliza la crueldad extrema contra los animales.

De acuerdo con el Código Penal de Chiapas, algunos casos se persiguen por querella, pero la fiscalía local puede actuar de oficio cuando se trate de maltrato grave o muerte de perros y gatos.

La legislación estatal penaliza la muerte del animal de dos a cinco años de prisión y multa de 300 a 600 Unidad de Medida y Actuación (UMA) con agravantes e incremento si el animal experimenta una agonía prolongada.

Los pobladores de esta comunidad exigieron a las autoridades que no quede impune la muerte de estos lomitos, que se esclarezcan las causas y que se implementen medidas para evitar que más animales o personas sean víctimas de esta práctica.