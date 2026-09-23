Épica narración en lucha entre alacrán y una viuda negra, en Durango, se hace viral | VIDEO

Un video de El Andariego de Durango se volvió viral en redes sociales no solo por las imágenes de una viuda negra cazando a un alacrán hembra, sino por cómo el autor narró pasa a paso el hecho, desatando una cascada de felicitaciones por su estilo.

“No mms la narración y las tomas fueron lo mejor! Cual …che Discovery Latinoamérica ni que LV! Perro carnal”, decía uno de los comentarios. “Ni en Animal Planet mire este documental “ y “Éste comentarista le gana a Luis García y al Perro! Ahí donde las arañas tejen su nido!!!”, entre otros.

Desde luego muchos comentaron que les daba miedo ver el video completo, pero que se quedaban a verlo debido a la explicación que El Andariego hacía paso a paso, despertando la curiosidad e interés de la audiencia, a pesar del riesgo que existía por estar tan cerca.

Además, hubo comentarios en los que se reían de la situación, como “Las hormigas fueron testigos del levantón que le dieron al alacrán”, “Cuando se junta la ira con la maldad” y “Por qué el que graba no hace nada”.

Hasta el momento el video ya supera los 100 mil likes, los 12 mil compartidos y más de cuatro mil comentarios en donde la mayoría lo felicita por su relato. Aquí el video completo: