¡Épico! Lyn May se viste de Chun-Li y destruye un auto al estilo Street Fighter

Traje azul, chongos y una buena dosis de efectos especiales: Lyn May encontró una nueva manera de sorprender al público, esta vez con una transformación que une el espectáculo mexicano con uno de los videojuegos de peleas más conocidos.

La vedette protagoniza un comercial de FUD caracterizada como Chun-Li, la emblemática combatiente de Street Fighter. Y para entrar al combate, la campaña le dio un nombre que prácticamente se escribió solo: “Chun-Lyn May”.

El resultado es una mezcla de patadas, escenarios digitales y referencias a las maquinitas, con un automóvil que termina pagando las consecuencias.

CHUN-LYN MAY ENTRA AL COMBATE

En el anuncio, la bailarina luce un conjunto azul con detalles dorados, botas blancas y los dos chongos con listones que distinguen al personaje de Capcom.

La producción la coloca dentro de una pantalla que imita un videojuego de pelea, con barras de energía, marcadores y música que acompaña cada movimiento.

Uno de los momentos centrales muestra a Lyn May lanzando golpes y patadas contra un automóvil, cuyo parabrisas aparece destrozado durante la secuencia.

La escena retoma una referencia que reconocerán quienes jugaron Street Fighter II: la fase de bonificación en la que había que destruir un vehículo a golpes antes de que se terminara el tiempo.

Esta vez, la encargada de hacer el trabajo es la vedette, con una coreografía apoyada por efectos visuales que llevan sus movimientos al terreno de la fantasía.

DEL AUTOMÓVIL AL REFRIGERADOR

Pero el coche no es el único rival de “Chun-Lyn May”.

El comercial también incorpora una versión de la artista realizada con gráficos de pixeles, que se enfrenta a un refrigerador dentro de un escenario igualmente inspirado en los videojuegos clásicos.

Entre ataques, poses de combate y transiciones digitales, el anuncio presenta un paquete de dos pizzas de la colaboración Street Fighter x FUD.

La campaña juega con la expresión “¡Ya tá!” y el mensaje de darle un “K.O. al hambre”, mientras convierte a la artista en protagonista de su propia pelea publicitaria.

UNA CAMPAÑA QUE DESATÓ COMENTARIOS

La combinación de Lyn May con Chun-Li provocó comentarios humorísticos y elogios a la idea del comercial. Entre las reacciones retomadas por medios nacionales apareció una petición para que le aumentaran el sueldo al responsable de marketing de la marca.

El anuncio también aprovecha la llegada de la nueva película de Street Fighter, cuyo estreno en México se anuncia para el 15 de octubre.

Con automóvil destrozado, rival refrigerado y versión de pixeles incluida, “Chun-Lyn May” ya tiene su propio lugar en esta peculiar arena de combate.