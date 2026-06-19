Equipo de futbol de duranguenses representará a México en la IberCup de Portugal
El futbol duranguense tendrá representación internacional este verano. El equipo Jaguares FC viajará a Portugal para participar en la IberCup 2026, uno de los torneos juveniles más importantes del mundo, que se celebrará del 28 de junio al 5 de julio en la ciudad de Estoril.
La escuadra consiguió su clasificación tras una destacada trayectoria en competencias nacionales, logrando así la oportunidad de medirse ante equipos y selecciones provenientes de distintos continentes en un certamen que reúne cada año a miles de jóvenes futbolistas.
Un desafío de talla internacional
Durante su estancia en Portugal, Jaguares FC enfrentará a conjuntos procedentes de países con una importante tradición futbolística, entre ellos Inglaterra, España, Brasil, Sudáfrica y Portugal.
La IberCup se ha consolidado como uno de los torneos juveniles más prestigiosos del planeta, sirviendo como escaparate para jóvenes talentos que buscan desarrollar sus habilidades y competir contra rivales de diferentes estilos de juego y culturas deportivas.
Durango tendrá presencia en Europa
Más allá de los resultados deportivos, la participación de Jaguares FC representa un motivo de orgullo para el futbol de Durango, ya que permitirá que jóvenes talentos locales compitan en escenarios internacionales y compartan experiencias con jugadores de diversas partes del mundo.
El equipo viajará acompañado por su cuerpo técnico y familiares, quienes han sido parte fundamental del proceso que hoy les permite vivir esta experiencia.
Con entusiasmo y grandes expectativas, Jaguares FC buscará dejar en alto el nombre de Durango y de México en Portugal, demostrando el trabajo, disciplina y compromiso que han caracterizado al grupo desde sus inicios.
Integrantes del equipo
Portero
- Esteban González Ruano
Defensas
- Ángel Shalom Soto Hernández
- Franco Paul Nájera de la Cruz
- Rafael Soto Ávila
Mediocampistas
- Lucca Quiñones Moreno
- Fabio Paul Nájera de la Cruz
- José Ángel Castrellón Ángeles
- Hiram Yahel Ron Domínguez
- Logan Lozornio Alvarado
- Lucca Marcelo Calderón Aguirre
Delanteros
- Esteban Matías Figueroa Tejeda
- Jesús Fernando García Hernández
- Tayler Michel Luna García
Cuerpo técnico
- Paul Nájera (Director Técnico)
- Marcela Calderón
- Enrique González