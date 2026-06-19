Equipo de futbol de duranguenses representará a México en la IberCup de Portugal

El futbol duranguense tendrá representación internacional este verano. El equipo Jaguares FC viajará a Portugal para participar en la IberCup 2026, uno de los torneos juveniles más importantes del mundo, que se celebrará del 28 de junio al 5 de julio en la ciudad de Estoril.

La escuadra consiguió su clasificación tras una destacada trayectoria en competencias nacionales , logrando así la oportunidad de medirse ante equipos y selecciones provenientes de distintos continentes en un certamen que reúne cada año a miles de jóvenes futbolistas.

Un desafío de talla internacional

Durante su estancia en Portugal, Jaguares FC enfrentará a conjuntos procedentes de países con una importante tradición futbolística, entre ellos Inglaterra, España, Brasil, Sudáfrica y Portugal.

La IberCup se ha consolidado como uno de los torneos juveniles más prestigiosos del planeta, sirviendo como escaparate para jóvenes talentos que buscan desarrollar sus habilidades y competir contra rivales de diferentes estilos de juego y culturas deportivas.

Durango tendrá presencia en Europa

Más allá de los resultados deportivos, la participación de Jaguares FC representa un motivo de orgullo para el futbol de Durango, ya que permitirá que jóvenes talentos locales compitan en escenarios internacionales y compartan experiencias con jugadores de diversas partes del mundo.

El equipo viajará acompañado por su cuerpo técnico y familiares, quienes han sido parte fundamental del proceso que hoy les permite vivir esta experiencia.

Con entusiasmo y grandes expectativas, Jaguares FC buscará dejar en alto el nombre de Durango y de México en Portugal , demostrando el trabajo, disciplina y compromiso que han caracterizado al grupo desde sus inicios.

Integrantes del equipo

Portero

Esteban González Ruano

Defensas

Ángel Shalom Soto Hernández

Franco Paul Nájera de la Cruz

Rafael Soto Ávila

Mediocampistas

Lucca Quiñones Moreno

Fabio Paul Nájera de la Cruz

José Ángel Castrellón Ángeles

Hiram Yahel Ron Domínguez

Logan Lozornio Alvarado

Lucca Marcelo Calderón Aguirre

Delanteros

Esteban Matías Figueroa Tejeda

Jesús Fernando García Hernández

Tayler Michel Luna García

Cuerpo técnico