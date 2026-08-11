Equipo infantil de Tijuana se queda atrapado en Colombia tras fuerte sismo de magnitud 7.4

Un equipo infantil de fútbol de Tijuana, Baja California, denominado Leyendas Obeliz, quedó atrapado en Colombia tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de ese país sudamericano. La delegación mexicana, compuesta por doce niños de 11 años, tres entrenadores y familiares, presenció el desastre justo cuando celebraba su triunfo.

De la celebración, a la angustia

Los pequeños futbolistas viajaron a Armenia, en el departamento del Quindío, para competir en la International Kids Cup. En dicho certamen internacional, la escuadra tijuanense se coronó campeona tras vencer a sus rivales en el Coliseo del Café. Sin embargo, la euforia deportiva fue interrumpida abruptamente por la contingencia.

El potente sismo sorprendió al grupo en su hotel. Pese a la angustia vivida, los menores y sus acompañantes evacuaron el edificio ordenadamente, resultando todos ilesos. No obstante, las afectaciones operativas y la interrupción de vuelos locales provocaron que la delegación quedara sin la conexión aérea previamente programada para su regreso.

El terremoto dejó severas afectaciones humanas e infraestructura dañada en ciudades vecinas como Cali y Pereira, derivando en toques de queda y protocolos de emergencia. Este escenario de caos paralizó los itinerarios habituales, generando alta incertidumbre logística y un imprevisto sobrecosto financiero de estancia para las familias mexicanas.

Buscan regresar a casa

Ante la emergencia, el cuerpo técnico emprendió un traslado por carretera hacia Bogotá para buscar alternativas desde el Aeropuerto El Dorado. Asimismo, los entrenadores difundieron videos solicitando la intervención del Consulado de México y aportaciones voluntarias para costear la alimentación, el hospedaje y los nuevos boletos de transporte.

Aunque las autoridades consulares activaron canales de asistencia, la fecha definitiva de arribo a territorio nacional depende de la reapertura y regularización comercial de los vuelos. Por ahora, los doce campeones continúan avanzando de manera segura hacia la capital colombiana, en espera del ansiado reencuentro con sus seres queridos en Tijuana.