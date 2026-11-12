Era buscado por caso de feminicidio; fue aprehendido en Gómez Palacio

Un hombre fue detenido en la localidad de San Sebastián, en el municipio de Gómez Palacio, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una mujer ocurrido en julio de 2024 en Baja California Sur.

La Fiscalía General del Estado detalló que la captura se realizó mediante una orden de aprehensión emitida por un juez de aquella entidad.

El detenido, identificado como Christopher, es señalado por la muerte de Reyna Margarita García Valdivia, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. De acuerdo con la investigación que se sigue en dicha entidad, el 21 de julio de 2024 ambos viajaban en una camioneta Ford Ranger sobre la carretera Cabo San Lucas-Todos Santos.

La acusación establece que, durante el trayecto, Christopher presuntamente golpeó a la mujer con un objeto contundente, lo que provocó que cayera del vehículo en movimiento, a la altura del kilómetro 88+100. El cuerpo fue abandonado en el lugar.

La detención fue realizada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Durango, en coordinación con autoridades de Baja California Sur. El hombre quedó a disposición del Juez que lo requiere para continuar con el proceso legal.