¿Eres fan de Juan Gabriel? Participa por boletos para el show ‘Querida’ en Durango

El legado de Juan Gabriel sigue vivo, y ahora llegará al Teatro Ricardo Castro con un espectáculo lleno de música, danza, mariachi y nostalgia. Si eres fan de “El Divo de Juárez” y quieres disfrutar de sus más grandes éxitos en vivo, esta puede ser tu oportunidad, ya que El Siglo de Durango tiene boletos para regalar para el show “Querida”.

El evento “El Divo de Juárez Vive” se presentará el próximo domingo 7 de junio de 2026 a las 19:00 horas en el Teatro Ricardo Castro, con un elenco de más de 50 artistas en escena que rendirán homenaje a una de las figuras más importantes de la música mexicana.

El espectáculo promete una noche llena de emociones con interpretaciones de canciones icónicas como “Querida”, “Amor eterno”, “Hasta que te conocí” y muchos más temas que marcaron generaciones.

Si disfrutas de la música de Juan Gabriel y quieres asistir a este show imperdible en la ciudad, ¡El Siglo de Durango tiene boletos para ti! Y solo deberás seguir una sencilla dinámica para participar en la rifa de uno de nuestros pases para “Querida”.

¿Cómo puedo participar?

Para poder entrar en la dinámica de El Siglo de Durango, deberás seguir estos sencillos pasos:

Unirte al canal de WhatsApp de El Siglo de Durango, a través de este enlace.

Tomar una captura de pantalla mostrando que ya estás dentro.

mostrando que ya estás dentro. Enviarla junto con tu nombre completo a nuestro WhatsApp, en este enlace.

¡IMPORTANTE! Para poder participar en la dinámica es indispensable que no tengas activados los mensajes temporales en la conversación, pues los participantes con esta configuración no serán tomadas en cuenta.

Todas las personas que cumplan con los requisitos establecidos podrán participar en la rifa de un pase doble y un pase triple para el show del próximo domingo 7 de junio a las 19:00 horas.

El cierre de la dinámica y la rifa de los boletos se llevarán a cabo el próximo viernes 5 de junio a través de nuestras cuentas oficiales.

¡Mucha suerte!