¿Eres mamá lactante? Hospital Materno Infantil de Durango busca donadoras de leche

Dentro del Hospital Materno Infantil (HMI) funciona un Banco de Leche Humana para garantizar la nutrición de los recién nacidos, principalmente de los bebés prematuros.

Jeanette Ontiveros, nutrióloga del Lactario, comentó que se requiere leche materna principalmente para los bebés cuyas mamás, por distintas causas, no pueden amamantarlos, ya sea una donadora internas o externa.

Las donadoras internas son mamás que se encuentran hospitalizadas y producen leche para sus propios bebés, pero también pueden convertirse en donadoras. En tanto, las donadoras externas son mujeres que se encuentran en casa con un bebé sano, al que alimentan con lactancia materna a libre demanda, y que cuentan con un excedente de leche que pueden donar al hospital.

Entre los beneficios para los bebés destacan una menor estancia hospitalaria, una mejor ganancia de peso, un menor riesgo de infecciones y el fortalecimiento de su sistema inmunológico.

De acuerdo con las necesidades de cada bebé, se le proporciona la leche materna donada. Gracias a las donadoras es posible cubrir los requerimientos nutricionales de los pequeños pacientes.

Seguridad y frascos

Las mamás interesadas en donar deben someterse a un tamizaje para detectar factores de riesgo y garantizar la seguridad de los bebés que recibirán la leche y la tranquilidad de sus familias.

Las personas donadoras no deben padecer enfermedades de transmisión sexual, haber recibido transfusiones de sangre recientemente ni haberse realizado tatuajes o perforaciones durante el último año.

"Si pasa el tamizaje, posteriormente se le capacita sobre la extracción, conservación y entrega de la leche", explicó.

Los miércoles se realiza la recolección de leche materna y, luego del proceso de pasteurización, esta se clasifica como calostro, leche de transición, leche madura o leche hipercalórica.

Cualquier mujer lactante interesada en donar puede comunicarse directamente al HMI para agendar una cita y conocer los requisitos del proceso.

Asimismo, se invita a la población en general a donar frascos de café en el área de Trabajo Social, en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Los frascos de café de 46 gramos de las marcas Dolca o Nescafé son los adecuados para el área de pasteurización. Deben contar con su tapa original, estar limpios, sin etiqueta, sin residuos y sin grietas o fisuras.