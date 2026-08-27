Errores comunes en la cena, analizados desde la nutrición

Cada vez son más las personas que buscan perder peso o reducir grasa corporal, pero entre dietas de moda y consejos virales la cena suele convertirse en uno de los momentos más confusos del día.

Para el nutriólogo duranguense Miguel Güereca, muchos de los errores que se cometen por la noche parten de mitos que dificultan alcanzar objetivos de salud y composición corporal.

EL MITO DE DEJAR DE CENAR

Una de las creencias más comunes es que eliminar la cena garantiza bajar de peso. Sin embargo, el especialista asegura que esta práctica no suele ser la mejor estrategia.

“Cuando lo que buscas es bajar de peso, muchas veces la primera cosa que se suele hacer es dejar de cenar. Quiero decirte que esto no es lo más recomendable ni algo que te dé como resultado la pérdida de peso”, explica.

También advierte que estrategias como el ayuno intermitente no son adecuadas para todas las personas y recuerda que una alimentación saludable debe adaptarse a factores como la actividad física, el estilo de vida y los horarios.

“Las comidas deben estar equilibradas durante todo el día para que la energía que necesitas la tengas a lo largo de la jornada y no solo en algunos momentos”, señala.

“LIGERO” NO SIEMPRE ES SALUDABLE

Otro error frecuente es considerar que ciertos alimentos son saludables solo por consumirse de noche. Güereca menciona que cereales de caja o cenas basadas únicamente en fruta con yogur pueden aportar más azúcares y calorías de las que muchas personas imaginan, especialmente cuando las porciones son excesivas.

Para quienes realizan ejercicio, una cena sencilla y balanceada, como un sándwich con pan integral, proteína y verduras, puede ser una mejor alternativa que las restricciones extremas, siempre considerando las necesidades de cada persona.

EL EQUILIBRIO HACE LA DIFERENCIA

El especialista también alerta sobre las cenas abundantes del fin de semana como “premio”, ya que esos excesos pueden compensar el déficit calórico logrado durante los días anteriores. Además, recuerda que el cuerpo suele requerir menos energía antes de dormir.

Güereca concluye que la pérdida de grasa no depende únicamente de la última comida del día, sino del conjunto de hábitos alimenticios.

“Cuando se trata de perder peso, toda la comida que se consume a lo largo del día ayuda o afecta para que la grasa acumulada dentro de tu cuerpo se pueda oxidar”, comenta. Por ello, recomienda evitar soluciones milagro y acudir con un profesional que diseñe un plan personalizado y sostenible.