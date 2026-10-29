¿Es comestible la flor de cempasúchil?

La flor de cempasúchil, reconocida por su intenso color naranja y su presencia en las ofrendas del Día de Muertos, también puede formar parte de la gastronomía mexicana.

Además de su valor ornamental y simbólico, sus pétalos se utilizan en distintas preparaciones, como ensaladas, sopas, salsas, infusiones y algunos postres, aportando color y un sabor floral que puede tener notas ligeramente amargas.

UNA FLOR QUE TAMBIÉN LLEGA A LA COCINA

El cempasúchil comestible puede incorporarse a los platillos mediante sus pétalos, que se agregan frescos o se emplean como ingrediente en recetas cocinadas.

Su tonalidad permite dar un toque llamativo a las preparaciones, mientras que su sabor combina con ingredientes como quesos, verduras, arroz y algunas salsas. Su uso también forma parte del interés por recuperar y aprovechar ingredientes tradicionales de la cocina mexicana.

Sin embargo, no todas las flores de cempasúchil destinadas a la decoración son aptas para el consumo. Para utilizarlas en alimentos, es importante elegir ejemplares cultivados específicamente para ese fin, sin pesticidas ni otros productos químicos que puedan resultar perjudiciales. También deben lavarse cuidadosamente antes de incorporarse a cualquier receta.

Por ello, aunque el cempasúchil puede disfrutarse más allá de las ofrendas, su consumo requiere ciertas precauciones. La flor debe provenir de una fuente segura y no debe recolectarse de jardines, viveros o arreglos decorativos cuando se desconoce qué sustancias se utilizaron durante su cultivo.

Así, esta emblemática flor de la temporada puede encontrar un lugar en la mesa mexicana, además de conservar su significado dentro de las tradiciones del Día de Muertos.