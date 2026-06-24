'Es de hombres pedir ayuda': lanzan campaña en Durango para prevenir suicidios

Los hombres representan la mayoría de las muertes por suicidio y son quienes menos solicitan atención en salud mental, situación que ha llevado a la implementación de la campaña en Durango, "Es de hombres pedir ayuda".

Carolina Herrera Ortiz, titular de la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones, dijo que se busca promover una nueva visión de la masculinidad basada en el autocuidado, el reconocimiento de las emociones y la búsqueda de apoyo profesional como actos de responsabilidad y fortaleza.

De acuerdo con la información de la misma comisión, los hombres registran una mayor incidencia de suicidios a nivel mundial.

Entre los factores que contribuyen a esta problemática destaca la resistencia a buscar ayuda psicológica o médica, debido a estereotipos de género que asocian la vulnerabilidad con la debilidad.

Las cifras reflejan esta realidad: apenas tres de cada 10 personas que solicitan atención en salud mental son hombres, mientras que el 85 por ciento de las consultas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas corresponden a población masculina.

Además, dijo la especialista, el riesgo de suicidio asociado al consumo de alcohol es siete veces mayor en hombres que en mujeres cuando existen factores de riesgo previos.

La especialista señaló que muchos hombres fueron educados bajo modelos tradicionales que limitan la expresión emocional, particularmente de sentimientos relacionados con la tristeza, el fracaso o la frustración.

A ello se suma la presión social por proyectar fortaleza, independencia y autosuficiencia, lo que dificulta que reconozcan la necesidad de apoyo.

Esta combinación de factores incrementa la vulnerabilidad ante problemas como la depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias y, en casos extremos, el suicidio.

Los hombres, con mayor probabilidad de autolesionarse

Las estadísticas muestran que los hombres consuman el suicidio cuatro veces más que las mujeres, por lo que las autoridades de salud consideran prioritario generar espacios donde puedan expresar sus emociones y acceder oportunamente a servicios de atención psicológica.

Con la campaña "Es de hombres pedir ayuda", la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones busca romper los estigmas que rodean la salud emocional masculina y fomentar que más hombres soliciten apoyo profesional antes de que las problemáticas emocionales se agraven.