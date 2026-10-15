¡Es hoy, es hoy!: Cinco canciones para descubrir el universo musical de Enjambre

La banda mexicana Enjambre llegará esta noche a Durango para ofrecer un concierto en la Plaza IV Centenario, como parte de las actividades masivas del Festival Revueltas 2026. Originaria de Fresnillo, Zacatecas, la agrupación se ha abierto camino dentro del rock en español con una propuesta que combina guitarras, melodías envolventes y letras que exploran las contradicciones del amor, la soledad y las emociones humanas.

Con una trayectoria que abarca distintos álbumes y etapas sonoras, el grupo liderado vocalmente por Luis Humberto Navejas ha construido un repertorio en el que conviven el rock alternativo, los matices nostálgicos y una identidad lírica muy particular.

Para quienes se acercarán por primera vez a su música, o para quienes quieran llegar al concierto con algunas de sus canciones más reconocidas en la memoria, estas cinco piezas ofrecen una buena puerta de entrada a su universo musical.

1. DULCE SOLEDAD

Una de las canciones más emblemáticas de la banda y una excelente introducción a su sensibilidad musical. La letra aborda la soledad como una compañía contradictoria, mientras la melodía y la interpretación vocal construyen una atmósfera nostálgica que conecta con quienes han experimentado la distancia y la ausencia.

2. MANÍA CARDÍACA

Con una interpretación intensa y una melodía que permanece en la memoria, esta canción retrata la turbulencia de los sentimientos y la obsesión amorosa. Fue uno de los temas que ayudaron a consolidar la presencia de Enjambre entre el público del rock mexicano y posteriormente tuvo una reinterpretación con arreglos de bolero y danzón en “Noches de salón”.

3. TERCER TIPO

Con un sonido que muestra una faceta más eléctrica de la agrupación, “Tercer Tipo” destaca por su ritmo y su identidad dentro del repertorio de la banda. Lanzada como segundo sencillo de “Imperfecto extraño”, se convirtió en uno de sus temas de mayor alcance y cuenta con una versión en colaboración con la banda española Lori Meyers.

4. VIDA EN EL ESPEJO

Esta canción es una muestra de la capacidad de Enjambre para combinar una instrumentación de rock con una interpretación vocal cargada de matices. Su propuesta invita a detenerse en las emociones y en la manera en que una persona se reconoce a sí misma, con una atmósfera melódica que se ha convertido en una de las favoritas de sus seguidores.

5. VISITA

Con una melodía reconocible y el sello nostálgico que caracteriza buena parte de su repertorio, “Visita” completa este recorrido por la faceta más melódica de Enjambre. La canción figura entre las más escuchadas de la agrupación en plataformas digitales y permite acercarse a esa combinación de rock, romanticismo y arreglos cuidados que distingue su propuesta.