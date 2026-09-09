¿Es ilegal adornar tu auto con la bandera? Esto dice la ley sobre multas y arrestos

Con la llegada de las fiestas patrias, es común encontrar automóviles decorados con banderas, listones y otros artículos tricolores. Sin embargo, antes de colocar estos adornos conviene conocer qué permite la legislación mexicana y en qué casos podría intervenir la autoridad.

La respuesta corta es que no está prohibido llevar la Bandera de México en un vehículo. La propia ley autoriza esta práctica, aunque establece condiciones relacionadas con el respeto al símbolo patrio y la seguridad al conducir.

La ley permite colocar la bandera en el automóvil

El artículo 32 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales señala expresamente que las personas físicas pueden usar la Bandera Nacional en sus vehículos.

Incluso establece que, en estos casos, la bandera podrá ser de cualquier dimensión. El requisito fundamental es observar en todo momento el respeto que corresponde a este símbolo patrio.

Por lo tanto, colocar una pequeña bandera en una ventanilla, sujetarla a una parte de la carrocería o llevarla dentro del automóvil no constituye por sí mismo una infracción.

¿Cuándo podría existir una sanción?

El problema comienza cuando la bandera es alterada, modificada o utilizada de manera contraria a lo establecido por la ley.

Entre las conductas consideradas como infracciones se encuentran:

Modificar los colores, proporciones o características oficiales de la Bandera Nacional.

Alterar o sustituir el Escudo Nacional.

Agregar nombres, marcas, logotipos o mensajes para promover personas, productos o servicios.

Comercializar banderas que contengan inscripciones no permitidas.

Utilizar el símbolo patrio de una forma que pueda considerarse denigrante o irrespetuosa.

La bandera oficial debe conservar las tres franjas verticales verde, blanca y roja, así como el Escudo Nacional en el centro de la franja blanca.

Las multas y el arresto no son por llevarla en el auto

La legislación contempla sanciones que van desde una amonestación hasta multas de 10 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). También permite imponer un arresto de hasta 36 horas.

No obstante, estas sanciones no se aplican automáticamente por adornar un automóvil con la bandera. Están dirigidas a quienes cometan alguna de las infracciones expresamente previstas en la ley, y su imposición corresponde a la Secretaría de Gobernación, que debe considerar la gravedad, la intención, los daños causados y la reincidencia.

También debe cuidarse la visibilidad

Aunque la bandera sea utilizada correctamente, su colocación podría generar una infracción de tránsito si impide al conductor observar el camino, cubre el parabrisas, bloquea los espejos o dificulta la lectura de las placas.

Las disposiciones y montos varían en cada estado o municipio, por lo que lo recomendable es colocarla en un punto donde quede bien asegurada, no se desprenda durante la marcha y no represente un riesgo para otros automovilistas.

En resumen, sí es legal llevar la Bandera de México en el auto, siempre que se respeten sus características y se coloque sin afectar la conducción.