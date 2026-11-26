Durante su conferencia de prensa de este jueves 26 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó de injerencia a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por habilitar líneas de denuncia para que ciudadanos reporten a integrantes, socios y funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales en estados como Sinaloa y Jalisco.

La mandataria federal cuestionó que el director de la DEA, Terry Cole, busque establecer canales de comunicación directa con ciudadanos mexicanos para obtener información sobre grupos criminales y funcionarios corruptos, y planteó cómo reaccionaría Estados Unidos si el gobierno mexicano hiciera lo mismo en territorio estadounidense.

"Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia", expresó.

Claudia Sheinbaum sostuvo que la agencia estadounidense debería concentrar sus esfuerzos en investigar las redes de corrupción y tráfico de drogas que operan en su propio país, en lugar de promover mecanismos de denuncia dirigidos a la población mexicana.

Como parte de su posicionamiento, leyó un reportaje de la agencia Associated Press (AP) que documentó presuntas operaciones de agentes de la DEA que permitieron la circulación de miles de pastillas de fentanilo durante investigaciones contra redes de distribución en Estados Unidos.

"¿Dónde está la actuación de la DEA? Como hemos dicho muchas veces, ¿a poco en Estados Unidos no hay tráfico de drogas? Pues ahí está el consumo. ¿Quién distribuye la droga? ¿Dónde queda el dinero de la distribución y la venta de droga de fentanilo ilegal en Estados Unidos?", cuestionó.

Defiende estrategia de seguridad

La Presidenta defendió la estrategia de seguridad de su gobierno y destacó que México ha desmantelado laboratorios de metanfetaminas, incautado fentanilo y detenido a integrantes de organizaciones criminales. También recordó el envío de 94 presuntos delincuentes a Estados Unidos y aseguró que los homicidios han disminuido prácticamente 50 por ciento.

En ese contexto, insistió en que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe respetar las atribuciones de cada país y cuestionó la reciprocidad de las acciones estadounidenses.