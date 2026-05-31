Es 'penoso' que solo 25% de las empresas sean dirigidas por mujeres: CEJ

Es penoso que persista la brecha salarial entre hombres y mujeres; y que para ellas sea más difícil acceder a cargos gerenciales, enfatizó la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), Karen Rivas.

Y es que, el salario de las mujeres duranguenses trabajadoras está entre los más bajos del país y es inferior al de los hombres.

“Es una lástima que esto siga pasando. Evidentemente sigue habiendo una brecha salarial grande y más en nuestro estado. Por ahí habíamos visto que dentro del universo de las empresas únicamente un 25 por ciento tienen puestos gerenciales o puestos de mando o puestos de liderazgo. El 75 por ciento son hombres”, lamentó.

Ante ello, consideró necesario romper con este patrón y promover que se les brinden a las mujeres las oportunidades que requieren.

“Sigue faltando la oportunidad de que las mujeres puedan demostrar sus conocimientos porque no es que sepamos menos, no es que nos desarrollemos menos, es que no se nos da la oportunidad. Entonces, sigue siendo grave que haya una brecha salarial. Me parece, la verdad, penosa esta cifra”, manifestó.

Y aseguró que se está pugnado por que esto cambie entre las nuevas generaciones. “Nosotros como jóvenes estamos trabajando para que entre las nuevas generaciones que vienen esto se elimine por completo. Estamos trabajando por una igualdad, por que los empresarios y las empresarias tengamos los mismos derechos, que sus trabajadores tengan los mismos derechos.

Por lo que se busca erradicar prácticas machistas en la iniciativa privada.