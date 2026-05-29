Es preocupante la cantidad de muertes por suicidio en Durango Legislación sobre IA en Durango: tentación de censura

En lo que va del año, según algunas estadísticas no oficiales, han ocurrido alrededor de 72 muertes por suicidio en el estado de Durango. En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 41 casos, el incremento es drástico. Un dato preocupante, sin duda.

Dentro de las víctimas de autolesión se encuentran personas de todas las edades, inclusive niñas, niños y adolescentes. Entre la noche del 27 de mayo y la mañana del 28 se registraron dos casos: uno de ellos, el de una jovencita de 15 años; el otro correspondió a un joven de 20.

El tema del suicidio suele ser incómodo para la mayoría de las personas y por eso se evade; sin embargo, se debe reconocer que hay una problemática real que debe ser atendida de manera conjunta entre gobierno y sociedad.

Si bien la autoridad, en especial los gobiernos estatal y federal, tiene la obligación de implementar los programas necesarios para la atención de la salud mental, las familias también deben asumir el papel que les corresponde en cuanto al cuidado de la población infantil y juvenil, así como brindar apoyo emocional a cada uno de sus integrantes.

En la actualidad, la salud mental aún no está exenta de prejuicios y tabúes, lo cual dificulta que muchas personas pidan ayuda a tiempo. Otra barrera es la económica, pues una consulta con el especialista puede costar 800 pesos o más por una hora, a lo que hay que sumar la compra de medicamentos. Este gasto es impensable para la mayoría de la población.

Aunque existen programas que han dado buenos resultados, como la Línea AMA y la Línea Amarilla, los números indican que falta más para atender la crisis del suicidio, pues la demanda aumenta y las instituciones se ven rebasadas.

Según lo dio a conocer en su momento la Fiscalía de Durango, en 2025 la entidad cerró con 143 suicidios, lo que significaba un decremento en comparación con 2024, año en que se registraron alrededor de 170 muertes por esta causa. Este 2026 la situación no parece mejorar.

Se desconoce si la autoridad cuenta con un estudio o análisis serio de los factores que inciden en el suicidio en Durango, y si en realidad tiene una línea clara de la estrategia a seguir; pero es urgente redoblar los esfuerzos en los siguientes meses.

Punto y aparte.- Con 22 votos a favor, el Congreso de Durango aprobó reformas al Código Penal para tipificar el delito de falsa paternidad.

Aunque la ley no establece un género específico, se prevé que las mujeres sean las principales señaladas por esta conducta y, en caso de ser encontradas responsables, podrían enfrentar penas de dos a seis años de prisión.

La iniciativa fue presentada por el Grupo Parlamentario de Morena en octubre del año pasado y, durante esta semana, la Comisión de Justicia emitió un dictamen favorable que posteriormente fue ratificado por el pleno.

La reforma ha generado diversas reacciones en redes sociales, principalmente entre hombres. Incluso, hay quienes señalan que la medida podría incrementar las solicitudes de pruebas de ADN ante sospechas sobre la filiación.

No obstante, es importante reflexionar que los principales afectados en estos asuntos serán las niñas y los niños, pues enfrentarán el hecho de que su padre es alguien diferente y, de paso, la posibilidad de que su madre termine en la cárcel.

Nos leemos en X: @citlazoe

La inteligencia artificial llegó para transformar prácticamente todos los ámbitos de la vida pública, incluido el ejercicio periodístico. El problema comienza cuando el poder político pretende regular esa transformación desde el miedo, la improvisación o, peor aún, desde la tentación de controlar la crítica incómoda.

Lo ocurrido en San Luis Potosí es muestra irrefutable de ello, porque detrás del discurso de "combatir los fraudes digitales" parece estar construyéndose un mecanismo peligrosamente útil para perseguir política y jurídicamente a periodistas, comunicadores y cualquier voz crítica u opositora a los gobiernos.

En aquella entidad, tres periodistas fueron detenidos y existen órdenes de aprehensión contra ocho personas más bajo acusaciones relacionadas con el uso indebido de Inteligencia Artificial e identidad digital. Un precedente delicadísimo para la libertad de expresión en México. Al respecto, organismos como Artículo 19 ya señalan persecución judicial y censura institucionalizada.

El caso resulta todavía más preocupante porque las acusaciones derivan de la difusión de contenidos incómodos para el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, particularmente un video donde presuntos integrantes del crimen organizado lo señalaban junto con corporaciones estatales.

La gravedad radica en el uso expansivo y ambiguo de una legislación penal sobre inteligencia artificial aprobada apenas en noviembre del año pasado. Una norma construida con conceptos imprecisos, técnicamente débiles y suficientemente amplios como para convertir prácticamente cualquier contenido digital manipulado, editado o satírico en una potencial conducta criminal.

El riesgo es enorme para el libre ejercicio del periodismo y para la democracia misma, pues cuando las leyes se redactan sin precisión jurídica, terminan siendo interpretadas discrecionalmente por gobiernos y fiscalías. Es, en ese tenor, donde Durango tendría que mirar con enorme cautela lo que hoy sucede en San Luis Potosí.

Y es que, mientras en aquel estado del país las organizaciones defensoras de periodistas y comunicadores denuncian el uso político de la legislación sobre IA, aquí el diputado local de Morena, Héctor Herrera Núñez, impulsa prácticamente a ciegas una iniciativa para tipificar delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial en el plano local.

El problema no es discutir la necesidad de actualizar el marco legal frente a nuevas tecnologías -eso es inevitable-, sino hacerlo de manera precipitada, sin consenso técnico, sin participación de especialistas y sin garantías claras para proteger la libertad de expresión y el trabajo periodístico. La preocupación crece aún más cuando se analiza el contexto local.

Durango atraviesa momentos delicados para el ejercicio periodístico. Apenas hace unos días, representantes de Artículo 19 advirtieron sobre un ambiente hostil para la prensa en la entidad, marcado por estigmatización, presiones y utilización del poder público contra periodistas. En ese escenario, cualquier legislación ambigua podría convertirse fácilmente en un instrumento más de persecución. ¡Mucho cuidado!

EN LA BALANZA.- La polémica generada tras las revelaciones de una mujer trans en un podcast local sobre presuntas prácticas sexuales en baños públicos de Durango, volvió a exhibir cómo las redes sociales pueden detonar debates sensibles sobre convivencia y uso de espacios comunes. Más allá del morbo viral, el tema obliga a reflexionar sobre la necesidad de reforzar vigilancia y responsabilidad social en sitios frecuentados diariamente por familias y menores de edad, trátese de personas heterosexuales o de la diversidad, sin caer en estigmatizaciones o juicios colectivos.

X: @Vic_Montenegro