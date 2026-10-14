¿Es real? La verdad detrás de la estatua de 'Baphomet' en lujosa colonia de la CDMX

Una supuesta estatua de Baphomet en una vivienda de Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, desató una discusión en redes sociales. Las imágenes fueron acompañadas por versiones de inconformidad vecinal y exigencias para retirar la figura.

Y es que comenzó a surgir un debate en el que los inquilinos debieron o no haber preguntado a la ciudadanía si les parecía poner una representación de tal magnitud.

¿Cómo surgió la historia?

Las publicaciones muestran una figura con cabeza de cabra, cuernos y cuerpo humano, presuntamente colocada en una propiedad de esta zona residencial de la capital.

Según la versión viral, habitantes del sector pidieron retirarla, mientras que el dueño habría defendido su permanencia por considerarla una representación simbólica dentro de su vivienda. Estas afirmaciones alimentaron comentarios sobre creencias religiosas y convivencia entre vecinos, sin embargo, forman parte del relato difundido en internet.

¿Es Inteligencia Artificial?

De acuerdo a medios de la zona, los usuarios atribuyeron las imágenes a inteligencia artificial y esto mismo tomó aún más fuerza cuando un internauta se apoyó de Grok , quien también cuestionaba la existencia de la estatua en Jardines del Pedregal. No obstante, una respuesta de un chatbot, por sí sola, no constituye una comprobación definitiva.

¿Qué representa Baphomet y por qué lacontroversia?

La representación más conocida de Baphomet está vinculada con el ocultista francés Éliphas Lévi, quien la incorporó a su obra en el siglo XIX. Su diseño combina rasgos humanos y animales, además de elementos masculinos y femeninos.

En esa interpretación, la figura expresa el equilibrio y la unión de opuestos. Posteriormente, distintas organizaciones y expresiones culturales retomaron su imagen, algunas relacionadas con el satanismo, lo que contribuyó a su asociación popular con lo diabólico. Su significado, por tanto, depende del contexto en que se utiliza.

Pese a que estas imágenes no son reales, demuestra una vez más el poder de la Inteligencia Artificial y el debido cuidado que se debe de tener a la hora de estar leyendo y compartiendo información.