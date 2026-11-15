Es reprobable que conductores que provocan accidentes huyan, señala regidor

Durante la semana se registró un accidente en la ciudad de Durango, en el que se vio involucrado un vehículo cuyo conductor aparentemente no respetó un alto y arrolló a un joven motociclista que circulaba con preferencia de paso , pero además, huyó del lugar, pero no es la primera vez que esto sucede, de que se dan a la fuga.

El accidente, que fue captado en video, ocurrió en el cruce de las calles Juan E. García y Urrea , y ha provocado indignación en redes sociales, ya que el conductor, en lugar de asumir su responsabilidad y auxiliar al joven motociclista, aceleró y continuó su camino.

Al respecto, el regidor Diego Flores Arreola de la Comisión de Seguridad expresó que “eso es algo que no se puede estar controlando ni vigilando; esto depende de la conciencia de cada uno de los conductores. Es totalmente reprobable que adopten este tipo de conductas”.

Dijo que es necesario que quienes provoquen este tipo de accidentes asuman su responsabilidad y se hagan cargo de la situación.

En caso de que haya personas lesionadas, señaló que se debe llamar a los números de emergencia para que se brinde atención a los heridos.

Aunque hasta el momento se desconoce si ya fueron localizados el vehículo y su conductor, el regidor indicó que en los videos se aprecia perfectamente el número de placa , por lo que considera que es suficiente para identificar a la persona responsable.

“No tengo la menor de las dudas de que se va a poder localizar”, afirmó.

Aseguró que se trata de una situación en la que la propia Dirección Municipal de Seguridad Pública realizará las acciones correspondientes para encontrar al responsable de estos hechos.