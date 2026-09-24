¿Es saludable meter la cara en agua fría?

Sumergir el rostro en agua fría se ha convertido en uno de esos rituales de bienestar que circulan en redes sociales, especialmente entre quienes buscan comenzar el día con una sensación de energía y calma.

Y aunque puede parecer una práctica sencilla, la realidad es que el contacto del agua fría con la cara provoca una respuesta física que puede influir temporalmente en la frecuencia cardiaca, la respiración y la sensación de estrés.

UNA RUTINA QUE PUEDE AYUDAR

El frío en el rostro activa una respuesta conocida como reflejo de inmersión, relacionada con el sistema nervioso parasimpático.

Entre sus efectos se encuentra una disminución de la frecuencia cardiaca y una respiración más pausada, lo que puede generar una sensación momentánea de relajación. Por ello, la práctica puede resultar útil como parte de una rutina para comenzar la mañana de una manera más tranquila.

Incluso, al hacerlo constantemente durante aproximadamente 15 segundos, la sensación inicial de incomodidad puede disminuir y por consecuencia dar una sensación de mayor calma.

Además, el frío puede contribuir temporalmente a disminuir la inflamación y la hinchazón del rostro, uno de los motivos por los que esta técnica también se ha incorporado a algunas rutinas de belleza.

Sin embargo, meter la cara en agua helada no debe considerarse una solución para el estrés crónico ni un tratamiento capaz de resolver por sí mismo problemas de ansiedad.

Puede incorporarse como una herramienta complementaria dentro de hábitos más amplios de bienestar, junto con ejercicios de respiración, descanso adecuado y otras prácticas destinadas a reducir el estrés.