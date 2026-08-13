'Es un enorme honor': Los Ángeles Azules tendrán una plaza con su nombre en California

Los Ángeles Azules sumarán un nuevo capítulo a su historia internacional al recibir un homenaje permanente en Estados Unidos. La agrupación originaria de Iztapalapa será reconocida por la ciudad de Los Ángeles, California, con el nombramiento de “Los Ángeles Azules Square”, una plaza ubicada en la intersección de Van Nuys Boulevard y Chase Street, en Panorama City.

El reconocimiento busca destacar la influencia que la agrupación ha tenido durante décadas en la comunidad latina del Valle de San Fernando y en la identidad cultural de Los Ángeles, una de las ciudades con mayor presencia mexicana fuera del país.

Vínculo con la comunidad latina

A través de un mensaje, Los Ángeles Azules expresaron la emoción que representa este homenaje en una ciudad que consideran fundamental en su trayectoria artística.

“Para Los Ángeles Azules es un enorme honor recibir este reconocimiento de la Ciudad de Los Ángeles. Que la emblemática esquina lleve nuestro nombre representa mucho más que un homenaje a nuestra trayectoria”.

La agrupación señaló que el nombramiento también representa la relación que han construido con la comunidad latina a lo largo de los años.

“Es un símbolo del profundo vínculo que durante tantos años hemos construido con esta ciudad, con la comunidad latina y con las familias que han hecho de nuestra música parte de sus vidas”.

De Iztapalapa para el mundo

Los músicos recordaron sus raíces mexicanas y el camino que los ha llevado a conectar con públicos de distintas partes del mundo.

“Nacimos orgullosamente en Iztapalapa y hemos tenido la inmensa fortuna de, a través de nuestra música, haber sido adoptados en otros lugares del mundo”.

Para la agrupación, Los Ángeles ocupa un lugar especial dentro de esa historia.

“Sin duda la Ciudad de Los Ángeles tiene un enorme significado para nosotros y estará siempre en lo más profundo de nuestro corazón”.

La agrupación destacó particularmente el vínculo construido con las familias mexicanas y latinas de California, donde su música ha pasado de una generación a otra.

“Aquí hemos encontrado generaciones de público que nos han recibido con cariño, han bailado nuestra cumbia y la han llevado de padres a hijos, convirtiéndola también en parte de la historia cultural de esta gran ciudad”.

El reconocimiento llega como parte de las actividades que darán inicio a las celebraciones del Mes de la Herencia Latina e Hispana, con las que la ciudad de Los Ángeles reconoce las aportaciones de las comunidades latinas a su identidad cultural.

La ceremonia incluirá un recorrido por Plaza del Valle, así como la presentación de las huellas de las manos de los integrantes de Los Ángeles Azules, que quedarán grabadas en cemento.

El programa contempla además una ceremonia de entrega de reconocimientos y obras de arte, con intervenciones de la concejala Imelda Padilla, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, líderes comunitarios y representantes de la agrupación.

Una trayectoria sin fronteras

Considerados uno de los máximos exponentes de la cumbia mexicana a nivel internacional, Los Ángeles Azules han convertido un sonido nacido en Iztapalapa en un fenómeno que ha cruzado fronteras.

Actualmente cuentan con más de 17 millones de oyentes mensuales en Spotify y se encuentran entre los 500 artistas más escuchados de la plataforma a nivel mundial. Su música los ha llevado por ciudades de México, Argentina, Colombia, Canadá, Estados Unidos, España, Alemania e Inglaterra, entre otros países.

La agrupación también ha llegado a escenarios y festivales internacionales como Vive Latino y Coachella, además de participar en acontecimientos de gran alcance, como la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA en la Ciudad de México.

Entre sus principales logros se encuentra haber sido la primera agrupación mexicana en ingresar al Billion Views Club de YouTube. Sus videos de “Nunca es suficiente”, junto a Natalia Lafourcade, y “Mis sentimientos”, con Ximena Sariñana, han superado los mil millones de reproducciones, con el primero por encima de los dos mil millones de vistas.

A lo largo de su trayectoria también han colaborado con artistas como Thalía, Ricky Martin, Natalia Lafourcade, Belinda, Juanes, Nicki Nicole, Ha*Ash, Carlos Vives y Manuel Turizo , además de acumular nominaciones y reconocimientos en los GRAMMY, Latin GRAMMY, Premio Lo Nuestro, Premios Billboard y Latin American Music Awards, entre otros.

Cumbia sin fronteras 2026

El homenaje llegará mientras Los Ángeles Azules continúan con su gira “Cumbia Sin Fronteras 2026”, que contempla presentaciones en México y Estados Unidos.

La agrupación ha planteado este recorrido como una celebración de la música que une generaciones y fronteras, reafirmando su papel como embajadores globales de la cumbia y como representantes de una tradición musical mexicana que ha encontrado nuevos públicos alrededor del mundo.

La etapa estadounidense de la gira continuará durante agosto y septiembre, con presentaciones en West Des Moines, Chicago, Yuma, Long Beach, Funner, Wheatland, Porterville y Las Vegas.

La agenda contempla conciertos el 21 de agosto en West Des Moines, Iowa; el 22 de agosto en Chicago, Illinois; el 4 de septiembre en Yuma, Arizona; el 5 de septiembre en Long Beach, California; el 6 de septiembre en Funner, California; el 10 de septiembre en Wheatland, California; el 11 de septiembre en Porterville, California, y el 12 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

De esta manera, el nombramiento de “Los Ángeles Azules Square” se suma a una trayectoria en la que la cumbia mexicana ha dejado de ser solamente un género musical para convertirse también en un vínculo entre comunidades, generaciones y países.