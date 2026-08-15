'Es un privilegio, no un derecho': Embajada de EU responde tras retiro de visa a Andy López Beltrán

La Embajada de Estados Unidos en México afirmó que el Gobierno estadounidense puede cancelar cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar la identidad, el lugar de residencia o la postura política de su titular.

A través de una publicación en X, la representación diplomática, encabezada por el embajador Ronald Johnson, sostuvo que este criterio se aplica de manera general.

“Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas”, señaló.

La Embajada enfatizó que contar con una visa estadounidense no constituye un derecho, sino un privilegio que puede ser retirado por las autoridades.

La publicación estuvo acompañada por un video del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien explicó que este documento representa únicamente una autorización para solicitar el ingreso al país.

“Nadie tiene derecho a una visa. Es el permiso de entrar a nuestro país como visitante, sea turista, estudiante, periodista, lo que sea. Pero si haces acciones contra los intereses nacionales de Estados Unidos, te quitaremos la visa”, expresó el funcionario.

Por su parte, Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, informó que Estados Unidos ha revocado más de 175 mil visas por distintas causas, entre ellas el incumplimiento de las condiciones bajo las cuales fueron expedidas, violaciones a la ley o posibles amenazas para la seguridad nacional.

El pronunciamiento de la Embajada ocurre en medio de la polémica generada por la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.