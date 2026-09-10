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'¿Es una broma?': Samuel Umtiti cuestiona candidatura de Julián Quiñones al Balón de Oro

El exdefensor galo criticó los premios individuales y cuestionó los méritos del atacante azteca en la Copa del Mundo.

Foto: EFE

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RICARDO HERNANDEZ
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La reciente revelación de los nominados al Balón de Oro 2026 desató una intensa controversia en el fútbol internacional. Samuel Umtiti, campeón del mundo con Francia en 2018, cuestionó abiertamente la inclusión del delantero mexicano Julián Quiñones en la lista final de treinta aspirantes al prestigioso galardón individual entregado por la revista France Football.

En declaraciones recogidas por el medio francés RMC Sport, el exdefensor del Barcelona manifestó su total descontento con los criterios de selección. Umtiti arremetió contra las valoraciones actuales, señalando que la presencia del atacante nacido en Colombia y naturalizado mexicano carecía de sustento deportivo suficiente para figurar entre la élite global.

Quiñones no fue su único objetivo

El zaguero galo enfocó su postura en la actuación del seleccionado azteca en la reciente Copa del Mundo. Sobre la figura de Quiñones, Umtiti expresó textualmente:

“Incluyen a Julián Quiñones, ¿pero qué hizo en el Mundial? Cuatro goles para México y eliminados en octavos de final. Cuando vi eso, me pregunté si era una broma”.



Más allá del caso puntual, el francés reprochó el impacto negativo de las distinciones individuales en los deportes colectivos.




“Es muy perjudicial para el fútbol, que es un deporte de equipo. La gente piensa mucho más en ganar el Balón de Oro. Puedes ganar una Champions League con tu equipo y solo piensas en ti mismo”, lamentó.




Se lanza contra el premio de France Football


Umtiti también criticó la dependencia mediática hacia las cifras métricas:




“Vamos a hablar de estadísticas otra vez, y eso no es suficiente. Desde la era Messi-Ronaldo, ya ni siquiera miro ese trofeo. Ellos tenían estadísticas increíbles; ahora, no hay necesariamente un gran jugador por encima de los demás”, puntualizó con firmeza.




Julián Quiñones, actual figura del Al-Qadisiya saudí tras su exitoso paso por la Liga MX, conquistó la nominación respaldado por sus anotaciones mundialistas con el Tri. Sin embargo, los duros cuestionamientos de Umtiti reabrieron la discusión sobre los verdaderos parámetros requeridos para determinar a los mejores futbolistas del planeta.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: selección mexicana Julián quiñones futbol balón de oro Umtiti, Balón, Quiñones,, Julián

               

                
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