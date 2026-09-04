'Es verdad, nos vamos': conocido y querido café anuncia cierre en Durango tras más de 7 años

Las despedidas continúan entre los negocios de Durango capital. Esta vez, un conocido establecimiento dedicado al café informó que cerrará después de más de siete años de actividad, lo que ha generado sorpresa y tristeza entre sus clientes y seguidores.

Durante los últimos días, las publicaciones del negocio habían generado dudas entre quienes frecuentan el lugar, por lo que comenzaron a surgir preguntas sobre si cerraría sus puertas. Finalmente, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el establecimiento confirmó que dejará su actual ubicación.

“Es verdad, nos vamos. Sé que muchos de ustedes han estado pendientes y algo desconcertados de nuestras últimas publicaciones. He recibido muchas preguntas sobre si es verdad. Hoy les vengo a decir que sí, es verdad”, compartió el negocio.

¿Qué café cerrará en Durango?

En esta ocasión, el establecimiento que anunció su triste, cierre es Shakerato Coffee, un negocio que durante los últimos siete años había acumulado una importante clientela que se había convertido en fiel a la cafetería.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Shakerato informó que será en próximos días cuando su sucursal ubicada en la Zona Centro de Durango cierre sus puertas.

¿Por qué cerrará Shakerato?

El dueño del negocio explicó que esta decisión no está relacionada con una falta de clientes, ni con una mala aceptación de la cafetería, sino de una situación relacionada con el propietario del inmueble

“Ya me había pasado en una ocasión en Shakerato Coffee Valle del Sur, donde los robos y la falta de empatía por parte de la administración de la plaza comercial me hicieron cerrar ese local. Esta vez no son robos ni una mala aceptación por parte de nuestros clientes. Se trata de la decisión de una sola persona, el propietario del local, que sin alguna explicación o razón decidió solicitarlo y ya no rentarlo”, señaló.

En el mismo comunicado, el dueño del negocio aprovechó para hablar sobre las dificultades que enfrentan los emprendedores en Durango, que además de incluir la inseguridad y la difícil situación económica, también tienen que ver con las decisiones de los propietarios de los inmuebles

“En ocasiones se habla de la economía en Durango que ha provocado muchas bajas en el sector de restaurantes y demás. Sin embargo, poco se habla de que, más que la falta de clientes, en ocasiones son las decisiones de los propietarios: subir rentas, pedir los locales, finalizar contratos”, explicó.

Agregó que los que emprenden deben enfrentarse en repetidas ocasiones, a situaciones que van más allá de sus manos, y que pueden poner en riesgo años de trabajo.

“Cuento esto solo para exponer que como emprendedores, los obstáculos no acaban. Inseguridad, economía en declive y también, la incertidumbre de que el día de mañana te soliciten dejar tu local y con ello el esfuerzo de años”, expresó.

¿Es un cierre definitivo?

Shakerato explicó que, a pesar de qué el establecimiento dejará su ubicación actual, no planea desaparecer, pues su dueño es seguro que ya trabaja para encontrar un nuevo espacio

“Shakerato Coffee Durango Centro cierra este 12 de septiembre. Pero quiero decirles que no planeo quedarme solo así. Ya he trabajado años en esto y les digo que sigo trabajando para que Shakerato tenga un nuevo hogar lo antes posible”, se lee en el comunicado.

El negocio señaló que durante más de siete años ha buscado convertirse en algo más que una cafetería para quienes lo visitan.

“Quienes me conocen más de cerca saben que siempre he dado mi mejor esfuerzo para que Shakerato Coffee signifique algo más que una cafetería más en la ciudad, por más de 7 años”, compartió, “ustedes siempre serán nuestra tribu”

Finalmente, el establecimiento agradeció a todos aquellos clientes que han acompañado el proyecto durante los años que ha permanecido activo en Durango.

Lamentan repentino cierre

En los comentarios de la publicación, tanto clientes como otros negocios locales expresaron su apoyo hacia la cafetería, lamentando el cierre tan repentino.

“Estoy segura de qué vendrán cosas mejores, un nuevo hogar, una nueva etapa, nuevas personas y muchísimo más éxito. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa durante todo este tiempo. Crean de corazón que los apoyaremos en cada paso que den”, es uno de los comentarios que puede apreciarse.