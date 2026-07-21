Esa brecha entre saber y hacer

Se acaba de publicar un libro de Joan Subirats, “La brecha entre saber y hacer. Democracias más fuertes con políticas más efectivas” (Anagrama 2026), en donde se desarrolla una serie de tesis importantes en este momento tan complicado para las democracias.

El texto ubica a la política como la posibilidad de solucionar problemas y como la oportunidad de intervenir en el espacio público. El autor plantea varias preocupaciones y preguntas: ¿cómo la ciencia se ubica frente a las políticas públicas?, ¿de qué manera los instrumentos científicos pueden servir para resolver problemas?, ¿por qué la democracia necesita ser más eficaz?, ¿qué tipo de verdad se construye desde el pluralismo?, ¿cómo la IA es un factor decisivo en la gobernanza actual y cuáles son sus peligros? Joan Subirats pone ejemplos sobre los “problemas malditos”, esos que no tienen una solución en el corto plazo o de plano son irresolubles, como el cambio climático y sus efectos globales. Cada país tiene sus problemas malditos que llevan a que la brecha siga creciendo. En México la relación entre la política y el crimen organizado ha llevado en estos días a confirmar la protección del gobierno a sus integrantes, a Rocha Moya, a Marina del Pilar. Esta decisión del gobierno de Sheinbaum ha lastimado al estado de derecho; en cambio se procedió de forma directa en contra de un opositor, el exgobernador Ruffo. La justicia es pareja o no es justicia. Por eso también resulta complicado seguir el llamado presidencial de unidad nacional para defender a nuestros connacionales de la política criminal de ICE.

Un gobierno democrático no debería prescindir de la ciencia, de las ventajas de incorporar los diagnósticos y mediciones del ámbito científico. Sobre todo, para enfrentar a los actores e intereses de poder que mueven las decisiones públicas en su beneficio. Hoy vemos cómo avanzan las ultraderechas en el mundo. De manera directa estos procesos agrandan la brecha entre saber y hacer, sobre todo por la enorme concentración del poder y dinero que dominan la vida política; la influencia de los lobbies del poder y, la capacidad para dominar la conversación pública mediante las redes y plataformas, como dice Matias Bianchi (”El País”, 01/07/2026). Por eso importa la relación entre la ciencia y la política; sin embargo, en una democracia frágil, como la mexicana, la relación del poder con la ciencia parece que no forma parte de las prioridades gubernamentales.

Sobre la verdad y la justicia, otro eje del libro, acabamos de ver, por ejemplo, de qué forma la CNDH se lanzó a defender a la Marina, en lugar de defender a las víctimas de la violencia del Estado con el caso de Ayotzinapa. Cada día estamos más lejos de la verdad y la justicia. Por eso, viene muy bien la cita de Hannah Arendt en el texto, sobre cómo la verdad “se construye desde la pluralidad radical propia de la vida común y, por tanto, del desacuerdo y del conflicto” (pág. 50). En México llevamos años metidos en una dinámica gubernamental de polarización, lo cual también amplifica la brecha.

Otro tema de este libro es la relación entre la IA y las políticas públicas. Se reconoce que la tecnología no es neutral y, además, se encuentra concentrada en unas cuantas corporaciones gigantescas que han realizado pactos con el poder trumpista desde que inició su segundo mandato. Joan Subirats señala que estamos en la fase de los “sistemas automatizados de decisión”, lo cual nos lleva a problemas complejos, como el de la “gobernanza algorítmica”, que pone en cuestión “la legitimidad democrática de las decisiones” (pág. 54). Otra cara del problema tiene que ver con el obstáculo que representa la multiplicación de falsedades en las redes sociales, lo cual dificulta tener una conversación democrática, porque lo fake crece todos los días, de tal suerte que “la verdad es un bien escaso” (pág. 68).

La conclusión del libro es que: el descontento social ha llevado al avance de las fórmulas autoritarias porque ofrecen soluciones aparentes en el corto plazo, pero con el costo de debilitar la dinámica democrática…

@AzizNassif