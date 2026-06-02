Escaramuzas duranguenses destacan en la Olimpiada Nacional

Con la fuerza de la tradición charra y el orgullo de representar a su tierra, la Selección Durango de Escaramuzas se adjudicó la medalla de plata en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, tras una cerrada y emocionante final celebrada en el Lienzo Charro Hermoso Cariño de San Luis Potosí.

Final de alto nivel nacional

La competencia reunió a las mejores exponentes del país, ofreciendo una exhibición de elegancia, precisión y valentía a caballo. Al final de una intensa jornada, Aguascalientes se quedó con la medalla de oro, Durango con la plata y Jalisco completó el podio con el bronce.

Las duranguenses ejecutaron una rutina marcada por la sincronía y el carácter, ganándose el reconocimiento de jueces y asistentes, quienes fueron testigos de una de las finales más disputadas de la justa nacional.

Las históricas

El equipo estuvo integrado por: María José Jáquez Bonilla, Dulce Valentina Gurrola Macías, Ana Victoria García Valles, Ximena Tejeda Rosales, Ana Victoria Mares Herrera, Shantal Itziteri del Real Sifuentes, Fernanda Sofía López Velázquez y Victoria Alcántar Carrasco.

Detrás de este resultado también destaca el trabajo de las entrenadoras Elma Elizondo de la Lama y Georgina Blasco Barreda, así como el acompañamiento de la delegada Regina León Gutiérrez, piezas clave en el camino hacia el podio.

Una presentación para la historia

La coreografía presentada, con música de “Pávido Návido”, cautivó por su coordinación, emotividad y nivel técnico , consolidando una actuación que quedará entre las más destacadas de la escaramuza duranguense en los últimos años.

La medalla de plata refleja meses de preparación, disciplina y amor por una tradición que sigue galopando fuerte en el estado, consolidando a Durango como una potencia en la escaramuza nacional.