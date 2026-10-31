Escasez de agua en la ciudad de Durango, por mantenimiento en la potabilizadora: AMD

La falta de agua y la baja presión en algunos fraccionamientos de la ciudad de Durango se deben, en esta ocasión, al mantenimiento que recibe la planta potabilizadora desde hace varios días, señalaron las autoridades.

El director de Aguas del Municipio de Durango (AMD), Jesús González Smith, se refirió a las quejas de vecinos de distintos puntos de la ciudad, principalmente de Hacienda de Tapias, y explicó que esta situación se debe a los trabajos de mantenimiento que se están llevando a cabo.

Explicó que el agua está llegando a las diferentes zonas, pero en el caso de Hacienda de Tapias y otros fraccionamientos que no cuentan con cisternas, la presión es insuficiente para que el suministro llegue hasta los segundos pisos de las viviendas.

Dijo que los vecinos esperan que el agua suba, pero con las fuentes de abastecimiento alternas esto no es posible, por lo que únicamente está llegando hasta el nivel del primer piso.

Para las familias que lo requieran, indicó que está disponible el servicio gratuito de pipas, que pueden solicitar directamente a la dependencia o a través de la línea 618 100 20 21.

Sobre los trabajos en la planta potabilizadora, cuyo restablecimiento se anunció para el próximo 3 de noviembre, apuntó que la fecha depende de la Comisión Nacional del Agua y la información deberá proporcionarla la Comisión del Agua del Estado de Durango.

González Smith señaló que los trabajos que se realizan en la potabilizadora son necesarios para garantizar que opere al cien por ciento.