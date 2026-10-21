Escasez de personal de salud afecta a 74% de las empresas del sector

La falta de personal capacitado se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la industria de la salud y las ciencias de la vida, donde 74 por ciento de las empresas enfrenta dificultades para contratar trabajadores, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para 2030 habrá un déficit global de profesionales sanitarios.

El problema ocurre en medio de una transformación del sector, que demanda cada vez más personal especializado para incorporar inteligencia artificial, fortalecer la ciberseguridad, ampliar la atención médica a domicilio y desarrollar nuevas terapias y medicamentos.

De acuerdo con el análisis Perspectiva global del Sector Salud y Ciencias de la Vida 2026, elaborado por ManpowerGroup, las empresas del ramo enfrentan una creciente competencia por trabajadores con experiencia en atención clínica, ciencia de datos, asuntos regulatorios, ciencias de laboratorio y salud digital.

Eduardo Mayorga, líder de operaciones de Manpower México, señaló que existe una contradicción entre la creciente demanda de profesionales calificados y la disponibilidad cada vez más limitada de talento especializado.

A la escasez de trabajadores se suman el agotamiento del personal y las dificultades para retenerlo, particularmente en los sistemas de salud, mientras que la industria farmacéutica enfrenta problemas en sus cadenas de suministro por la falta de medicamentos, los riesgos geopolíticos y la necesidad de acercar la fabricación a los mercados de consumo.

La transformación tecnológica también está generando nuevas necesidades de contratación. El reporte señala que 62 por ciento de los líderes de tecnología del sector salud a nivel mundial identifica a los equipos de ciberseguridad como los que más necesitan ampliar sus plantillas durante los próximos dos años, ante el riesgo de ataques informáticos.

Para enfrentar esta situación, ManpowerGroup plantea tres líneas de acción: contratar con base en las habilidades de los candidatos, fortalecer los programas de capacitación y actualización profesional, y mejorar las condiciones laborales para evitar la pérdida de personal calificado.

La empresa considera que, además de preparar a los trabajadores para utilizar nuevas herramientas tecnológicas, las organizaciones deben facilitar su transición hacia funciones emergentes y ofrecer mejores condiciones de trabajo, flexibilidad y oportunidades de crecimiento.

El reto, de acuerdo con el análisis, no se limita a cubrir vacantes, sino a garantizar que los sistemas de salud y las empresas del sector cuenten con personal suficiente y preparado para responder a las nuevas necesidades de atención y desarrollo médico.