Escenarios IMSS-Cultura 2026-2027 reunirá dos propuestas en teatro: estas son las funciones

La cartelera de noviembre del programa Escenarios IMSS-Cultura 2026-2027 contempla dos propuestas teatrales dirigidas al público familiar, que se presentarán durante los fines de semana en el Teatro Durango.

La primera obra será “Mika y su Ozo de Peluche”, presentada por la compañía Intermitente Teatro, bajo la dirección de Jorge Beltrán. Las funciones están programadas para los días 20, 21 y 22 de noviembre, con una presentación diaria a las 18:00 horas.

La programación continuará con “El Poeta de la Nariz Roja”, propuesta presentada por Kevin Rivera y dirigida por Kevin Guillermo Rivera Sauceda. Este montaje llegará al escenario los días 27, 28 y 29 de noviembre, también a las 18:00 horas.

¿Dónde será?

Ambas obras tendrán como sede el Teatro Durango, ubicado en Predio Canoas número 100, en la colonia Silvestre Dorado.

La cuota de recuperación será de 15 pesos por persona, mientras que las personas interesadas en obtener más información podrán comunicarse al teléfono 618-219-0200.

Así, noviembre tendrá dos opciones para acercar a niñas, niños y adultos al teatro, a través de funciones programadas durante los fines de semana.