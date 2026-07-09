Escuela de Ciencias y Tecnologías de Durango, integra IA en su plan de estudios

Fue aprobada la actualización del plan de estudios con Fundamentos de Inteligencia Artificial Aplicada, propuesta por la Escuela de Ciencias y Tecnologías (ECyTE), con el propósito de fortalecer la formación de los estudiantes frente a los retos de la transformación digital.

La actualización curricular responde a la necesidad de ofrecer una formación pertinente, moderna y alineada con las tendencias tecnológicas que hoy transforman los ámbitos académico, profesional y productivo.

El nuevo plan de estudios incorpora contenidos de vanguardia, metodologías innovadoras y el desarrollo de competencias prácticas para que los estudiantes comprendan, utilicen y apliquen herramientas de inteligencia artificial con un enfoque ético, responsable y humanista.

La propuesta presentada por Luis Alejandro Torres Monreal, director de la ECyTE, fue analizada y antes de autorizar la actualización, se consideró que esta propuesta fortalece la oferta educativa del nivel medio superior y responderá a las nuevas demandas del entorno tecnológico.

Con esta aprobación, la capacitación sobre Fundamentos de Inteligencia Artificial Aplicada ofrecerá contenidos acordes con las necesidades actuales del mercado laboral y el desarrollo tecnológico, brindando a los estudiantes herramientas que amplíen sus conocimientos y capacidades en un área de creciente importancia.

La actualización del plan de estudios representa un paso para consolidar una educación media superior orientada al desarrollo de habilidades digitales y tecnológicas, con una formación que favorezca el pensamiento crítico, la innovación y el uso responsable de las nuevas tecnologías.